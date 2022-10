Proslavily ho obrazy s černou barvou. Zemřel slavný abstraktní malíř Pierre Soulages

Obrazy s černou barvou a mnoha odstíny šedi proslavily francouzského malíře Pierra Soulagese. Umělec, který patřil k nejvlivnějším abstraktním tvůrcům 20. století, zemřel tuto středu ve věku 102 let. S odkazem na muzeum v jeho rodném městě Rodez o tom informovaly světové agentury.

Muž vysoké postavy, který se oblékal téměř výhradně do černé, byl věrný svému rodnému departementu Aveyron na jihu Francie i stylu, píše agentura AFP. Více než 75 let šel neúnavně vlastní cestou a získal za to uznání kulturních institucí i trhu s uměním. Jeden jeho obraz z roku 1961, který patří do umělcova takzvaného červeného období, byl před rokem v New Yorku prodán za 20,2 milionu dolarů, v přepočtu 493 milionů korun, čímž výrazně překonal předchozí rekord za Soulagesovo dílo.

Soulages se narodil roku 1919, těsně před druhou světovou válkou byl přijat na výtvarnou školu v Paříži. Chodil ale za školu, protože dával přednost kurzům v Montpellieru nedaleko rodného kraje. Ještě za války se oženil s Colette Llaurensovou, se kterou zůstal až do smrti. Od roku 1947 působil v Paříži, obrazy tvořil pomocí mořidla na dřevo a štětci určenými pro stavbu. V 50. letech byly jeho malby vystaveny v nejprestižnějších světových muzeích, včetně toho Guggenheimova v New Yorku nebo londýnské Tate Gallery.

V 80. letech získal od státu zakázku, jež vybočovala z dosavadní tvorby. Pro klášterní kostel v Conques navrhl více než 100 vitráží, na nichž stejně jako na svých obrazech pracoval se stíny a vrstvami.

V květnu 2014, když mu bylo 94 let, vzniklo v umělcově rodném Rodez muzeum, které je zasvěceno výhradně jeho dílu.