Na Prague Sounds přijedou Marsalis či Nubya Garcia, Koller vzdá poctu Krylovi

Letošní 28. ročník festivalu Prague Sounds, dříve známého pod názvem Struny podzimu, zahájí listopadovým koncertem ve velkém sále Lucerny slavný americký jazzový saxofonista Branford Marsalis. Diváky čeká deset koncertů jazzu, soudobé hudby, elektroniky či alternativního hip hopu na různých místech.

Také letos bude mít Prague Sounds českou stopu, oznámil v pondělí ředitel akce Marek Vrabec. "Divákům představíme řadu zahraničních jmen v české premiéře a iniciujeme nové, typicky festivalové jednorázové projekty. Po večerech věnovaných Jiřímu Suchému a Jiřímu Stivínovi připravujeme v roce jeho dvojnásobného kulatého výročí poctu Karlu Krylovi," připomíná Vrabec, že letos uplynulo 100 let od narození a 30 roků od úmrtí známého písničkáře.

Poctu mu na festivalu složí David Koller s Richardem Müllerem. "Oba k mému překvapení souhlasili tak rychle, že jde vlastně o nejrychleji sjednaný koncert v historii našeho festivalu," říká Vrabec.

Vystoupení se uskuteční 12. listopadu v Rudolfinu a bude rozdělené na dvě části, které zahrnou zhruba dvacítku Krylových písní. "Zaznějí v akustické podobě, za doprovodu kytary nebo s několika málo hudebníky, v aranžmá na míru hudebního svatostánku Dvořákovy síně Rudolfina," podotýká Vrabec. Koncert natočí televize.

Druhý původní projekt pro Prague Sounds připravuje v roli kurátorky slovenská hudebnice Katarzia. Pro večer nazvaný Katarzia's Choice, plánovaný na 13. listopadu do La Fabriky, vybrala tři výrazné ženské hlasy - bratislavskou dvojici Lash & Grey, kterou doprovodí špičkoví jazzoví hudebníci Robert Balzar s Martinem Valihorou, a písničkářky Niku a Johanelu. "Katarzia vedle výběru jako mentorka aktivně připravuje zpěvačky na vystoupení, radí jim s image, chystá photo shoot a bude večerem provázet," přibližuje koncept večera dramaturg Pierre Urban.

Třiašedesátiletého jazzového saxofonistu a trojnásobného držitele ceny Grammy Branforda Marsalise, který se ale věnoval i klasické hudbě a spolupracoval se Stingem či kapelou Grateful Dead, v Praze doprovodí hvězdně obsazená kapela. Tvoří ji pianista Joey Calderazzo, kontrabasista Eric Revis a bubeník Justin Faulkner. Zahrají 3. listopadu ve velkém sále Lucerny.

Ve dvojici s bubeníkem se 4. listopadu v La Fabrice představí filadelfská zpěvačka a básnířka vystupující pod jménem Moor Mother. Spojuje rap a recitaci poezie s prvky elektroniky, free jazzu, punku či zvukových koláží.

"Se silným vnitřním přesvědčením zaměřuje své texty na rasové nepokoje, domácí násilí, otroctví i mýtus takzvané postrasové Ameriky," vysvětluje dramaturg festivalu Guy Borg. Druhá část tohoto dvojkoncertu bude náležet Billymu Woodsovi, podle pořadatelů nejuznávanějšímu americkému undergroundovému MC, kterého díky skryté identitě obestírá aura tajemství.

Hned následují den se ve velkém sále Lucerny uskuteční česká permiéra nadžánrového projektu Sirocco, se kterým vystoupí jihoafrický violoncellista Abel Selaocoe a přední britský soubor soudobé hudby Manchester Collective. "Sirocco zahrnuje společné improvizace, úpravy lidových písní z Evropy a Afriky, ale i interpretaci Haydnových a Stravinského skladeb. Jde o extrémně rytmický hudební zážitek postavený na afrických základech i s hrdelním zpěvem," popisuje Marek Vrabec, podle nějž je výsledkem hudební smršť oslavující vřelost a rozmanitost kulturních tradic z celého světa.

Producent elektronické hudby Oneohtrix Point Never alias Daniel Lopatin přijede 7. listopadu do prostoru Archa+. Umělec produkoval nahrávky Davida Byrnea nebo The Weeknda, také složil hudbu k filmům Dobrý časy či Drahokam.

"Jeho hudba vstřebává neuvěřitelnou šíři vlivů, od minimalismu přes noise až po koláže. Spojuje staré a nové: samply, syntetizátory i akustické nástroje, útržky archivních televizních dialogů či devadesátkových reklam, občas si udělá výlet do popu, altrocku, minimalismu nebo noiseové hudby," vypočítává dramaturg Guy Borg. Lopatin přicestuje s týmem techniků, aby představil loňské album Again.

Klubová noc se uskuteční 8. listopadu v Kasárnách Karlín, kde v české premiéře vystoupí americký raper McKinley Dixon. "Je to jedno z největších jmen v žánru, čerstvý vítr v oblasti hiphopu," poznamenává Vrabec, podle nějž umělec kombinuje výrazné texty a nakažlivé beaty s příměsí jazzu či funku. Své nedávné album Beloved! Paradise? Jazz! nazval podle tří nejslavnějších románů americké spisovatelky Toni Morrison.

Průkopnický soubor současné vokální hudby Roomful of Teeth, který kombinuje nejrůznější hlasové techniky od hrdelního zpěvu po jódlování, zažije českou premiéru 15. listopadu v Divadle X10. Držitelé Grammy uvedou mimo jiné kompozici Partita for 8 Voices od Caroline Shaw vyznamenanou Pulitzerovou cenou. Návštěvníci uslyší také dvě další kompozice - Psychedelics newyorského autora Williama Britella a On Stochastic Wave Behaviour od havajské zvukové umělkyně Leilehuy Lanzilotti.

Závěr festivalu bude opět patřit jazzu. Nejprve 16. listopadu do Lucerna Music Baru přijede třiatřicetiletá londýnská saxofonistka Nubya Garcia. "Je to krásný příklad britské jazzové vlny poslední dekády, kterou nevytvářejí čistí Angličani, ale potomci přistěhovalců. Ona má guyansko-trinidadské rodiče a jazz obohacuje o prvky drum'n'bass nebo grime, díky čemuž ho otevírá současné generaci publika," vysvětluje Marek Vrabec.

Letošní ročník pak 20. listopadu v Rudolfinu zakončí původem arménský klavírista Tigran Hamasyan. "Bývá označován sice za jazzového pianistu, ale velký podíl na jeho unikátním zvuku mají jeho arménské kořeny, které organicky implementuje do své hudby. My jsme mu svěřili královskou disciplínu, sólový recitál na velkém koncertním křídle Steinway v Rudolfinu," dodává ředitel festivalu.

Video: Roomful of Teeth zpívají skladbu Caroline Shaw