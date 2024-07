Brněnský festival Pop Messe se stěhuje na velodrom, slibuje dosud nejširší program

Na festivalu Pop Messe, který se uskuteční od 25. do 27. července na velodromu u brněnského výstaviště, letos vystoupí přes padesát českých i zahraničních kapel, hudebníků nebo dýdžejů. V historii akce, jež se koná počtvrté, to je dosud nejvíc. K hlavním hvězdám budou patřit britští Sleaford Mods, islandští GusGus, duo Kiasmos nebo Olof Dreijer, polovina švédského dua The Knife.

Všechny dosavadní ročníky Pop Messe, který se zaměřuje na současný pop, elektroniku, rap či indie, hostil areál za Lužánkami kolem Bobycentra. Loni však už pro návštěvníky zůstal uzavřený starý fotbalový stadion, a to zejména kvůli pochybnostem o statice tribuny. Letos se tak akce přesouvá na velodrom, kde by mělo být více prostoru. Pořadatelé počítají s pěti scénami, od velkých venkovních po kryté klubové. Festival bude také o den delší. "Posilujeme program, který je založen na nejzajímavějších současných jménech z mnoha žánrů - od taneční elektroniky přes elektro-soul, dub, rap až po jazz," říká programový ředitel Tomáš Kelar. Související Začíná festival Colour Meeting v Poličce, přijede i inovátor žánru flamenco Přijede mimo jiné britská skupina Leftfield, která se na taneční scéně pohybuje od 90. let minulého století. "Objevili se také na soundtracku k filmu Trainspotting a remixovali Davida Bowieho," připomíná Kelar. Dalšími známými hosty budou belgičtí Warhaus. "Postupně se stali kultovní skupinou všech, kteří v alternativním rocku hledají oporu pro své temné stavy," komentuje je Kelar. Coby čerstvý držitel ceny Brit Award dorazí do Brna maskovaný londýnský rapper Casisdead. Z českých interpretů vystoupí kapely Bert & Friends, Dukla nebo obnovená The Ecstasy of Saint Theresa, dále hudebnice Lenka Dusilová a Anna Vaverková, autor elektronické hudby Mat213 nebo raper Rohony. Zajímavostí bude virtuální hvězda Nivva, anonymní projekt pražské hudebnice a grafičky pracující v oblasti 3D technologií. Ze Slovenska dorazí kapela Billy Barman, která obdržela sedm cen Radio_Head Award, prešovský raper Dušan Vlk či producent Pišta Kralovič vystupující pod přezdívkou FVLCRVM. Video: Track Ahoj temnota od Dušana Vlka "Ahoj temnota, si moja bestie," cestuje prešovský raper Dušan Vlk ve stejnojmenném tracku píseň od dua Simon & Garfunkel. | Video: Dušan Vlk