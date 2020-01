Podcast Petra Viziny: Jsem fatalista, říká komtur Řádu zelené berušky František Skála

Územní členění České republiky se částečně sjednotí. Vesnice by už zpravidla neměly patřit do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají. Výjimky bude moci stanovit vyhláškou ministerstvo vnitra. Počítá s tím vládní návrh zákona o územním členění státu, který ve středu schválil Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Výjimky by se měly týkat obcí z Turnovska, které nyní patří do tří okresů. V doprovodném usnesení to ministerstvu doporučily obě komory Parlamentu. Původní vládní návrh novely předpokládal, že působnost by na Turnovsku změnilo 16 z 37 obcí. Jejich starostové ale argumentovali tím, že změna by lidem výrazně zhoršila dostupnost úřadů.