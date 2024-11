"Byli přesvědčení, že to, co děláme, není umění. Nechtěli nás vystavovat, bojovali proti nám ze všech sil," vzpomíná René Rohan, jak se zkraje 90. let minulého století ostravští umělci rozdělili do dvou táborů. On patřil k modernistům toužícím dohnat Západ a trendy, jež zemi za komunismu minuly. Na opačné straně stáli ti, které Rohan označuje za vyznavače socialistického realismu.

Umění vznikající v Ostravě po roce 1989 nyní představuje velkoryse pojatá výstava, kterou Galerie hlavního města Prahy uspořádala v Městské knihovně. Připravili ji kurátoři Martin Netočný a Tomáš Knoflíček. Jmenuje se Návratný průzkum: Ostrava a potrvá do 9. února příštího roku. Název pochází ze společenských věd a znamená návrat ke zkoumanému fenoménu v případě podezření, že dřívější poznatky neodpovídají pravdě. Podcast s Reném Rohanem a Martinem Netočným si lze poslechnout zde: Aktuálně.cz · Hlavní město chandry. Výstava zkoumá mýtus umělců z Ostravy Příchod postmoderny do postkomunistické Ostravy na přehlídce dokládá dílo nazvané Superstart, které vzniklo pro prestižní bienále v Benátkách. Krista zavěšeného na atletických kruzích v roce 2003 znázornila skupina, k níž patřil právě René Rohan. Říkala si Kamera skura a její členové si slíbili, že nebudou vystavovat individuálně pod svými jmény. Ježíše vytvořili se slovenským výtvarníkem Erikem Binderem. Nyní se gymnastický spasitel objevuje na plakátu k pražské výstavě - a občas vzbudí pohoršení. "Neměli jsme v úmyslu urazit křesťanství nebo si dělat srandu z náboženského symbolu," vzpomíná dnes jedenapadesátiletý René Rohan. "Kristus v rozporu je v naprosté pohodě, v podstatě pospává a vznáší se s lehkostí, ačkoliv je v maximálním vypětí. Prvním významem tedy bylo vítězství ducha nad hmotou." Zobrazit 20 fotografií Další linku díla prvně vystaveného v Itálii podle Rohana představovalo náboženské vytržení, s nímž tamní fotbalové publikum reaguje na gól. Zároveň socha připomínala československého atleta Aloise Hudce. Ten v roce 1936 na proslulé olympiádě v Berlíně, údajně k nelibosti Adolfa Hitlera, získal zlatou medaili fenomenálním výkonem právě ve cvičení na kruzích. "Jde o velmi typickou postmoderní strategii, která se v umění objevuje od sedmdesátých let. V kontextu ostravské scény se jednotlivé křesťanské i jiné kulturní symboly objevují v odlišných kontextech," vysvětluje kurátor Martin Netočný. Zmiňuje umělce Daniela Balabána nebo Mariuse Kotrbu, jejichž díla přehlídka v Městské knihovně také obsahuje. "Jsou věřící a pracují s náboženskou tematikou, aby se, dejme tomu, vypořádali se svou osobní biografií, náboženskou výchovou nebo rigidně nábožensky prožitým dětstvím. Kdežto Kamera skura je sekulární skupina, nikdo z členů věřící není a pracují s Kristem jako kulturním symbolem," srovnává odborník. Výstava se nezastavuje pouze na počátku 90. let. Při zkoumání otázky, zda existuje "ostravské umění" nadané syrovostí a přímočarostí spojovanou s metropolí Slezska, návštěvníky čekají i novější práce právě od Daniela Balabána, skupiny I love 69 popgejů, Petra Lysáčka, Pavly Malinové, Hany Puchové, Jiřího Surůvky nebo Jana Vytisky. "Pro Pražáky byla ostravská scéna hodně zajímavá, protože byla izolovaná a specifická. Parta exotů, která přijede, ztropí humbuk, všichni se opijí a jejich umění má charakter," usmívá se René Rohan. Připomíná slova dnes již nežijícího spisovatele Jana Balabána o ostravské chandře jako převažujícím pocitu z místa. "Dělali jsme si z toho srandu, ale tíživá atmosféra průmyslového města, které nepřeje kultuře, tam vždy byla znatelná," připouští. Vztah Ostravy k Praze přirovnává René Rohan ke spojitosti rakouského Štýrského Hradce neboli Grazu, druhého největšího města v zemi, s tamní metropolí. "Když se podíváme na přibližně stejně velké Rakousko, tak Graz je kulturním centrem na stejné úrovni jako Vídeň. V Grazu existuje svébytná kulturní scéna, ale nedá se mluvit o exotice. Tohle se Ostravě zatím nepovedlo. Přes snahu mnohých, kteří se v Ostravě snaží vybudovat kulturní instituce, není Ostrava na takové úrovni, finančně, ani významem, jaký by si zasloužila. Tohle mě mrzí," uzavírá René Rohan. Vítejte u podcastu Na dotek. Hostem Petra Viziny jsou umělec René Rohan a kurátor Martin Netočný. K poslechu na platformách: Soundcloud, Spotify, Apple Podcasty a Spreaker.