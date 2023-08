Podcast: Říká se, že Rudolfinum je mrtvé. Ale je to skrytá perla

„Nechceme, aby děti přišly a dozvěděly se, že Antonín Dvořák žil tehdy a tehdy, měl rád mašinky a choval holuby. Chceme jim zprostředkovat setkání s hudbou, které si odnesou a zapamatují,“ říká architekt Lukáš Duchek, vedoucí správy a investic pražského Rudolfina, kde sídlí Česká filharmonie a působí Galerie Rudolfinum.

"Vyšel jsem po klavírním koncertu ze Sukovy síně do dvorany a ten prostor působil magicky," vzpomíná architekt Lukáš Duchek na svůj iniciační zážitek z pražského Rudolfina. | Foto: Matej Slávik

Na místě bývalých pokladen tu nedávno vzniklo Edukační centrum České filharmonie, které je nyní nominované na Českou cenu za architekturu. Vítěze z 35 realizací vybere mezinárodní porota v listopadu.

"Pokladny jsme plánovali přesunout dlouhodobě, vypadalo, že se jako dobrý nápad jeví restaurace nebo kavárna s přístupem z Palachova náměstí. Jenomže do částečně suterénního prostředí s místnostmi bez oken se lidem z cateringu příliš nechtělo," vzpomíná Lukáš Duchek. "Zároveň se naše edukační oddělení rozrůstalo a mělo velký úspěch. Napadlo mě prostory využít právě pro ně," dodává.

Projekt, který měl suterénní prostory pokladen změnit ve workshopové dílny pro děti, začal vypsáním soutěže Českou filharmonií v roce 2018. Dokončen byl loni. Orchestr oslovil tři architektonické ateliéry, z nichž zvítězil projekt 0,5 studia Pavla Nového a Víta Svobody s řešením, které Lukáš Duchek označuje za "divadelní".

Podle něj se v soutěži sešly tři přístupy. Jeden s technickým akcentem na kvalitu zvuku, druhý zdůrazňující sounáležitost s budovou Rudolfina například typem dlažby a obložení. "Autoři třetího, vítězného projektu mluvili o tom, jaký chtějí pro děti zážitek a jak má prostor působit. Prostor může být temný s hvězdnou oblohou nebo zlatě nasvícený. Architektura tak podporuje zážitek, který se dětem snažíme předat v hudbě," konstatuje architekt.

V Rudolfinu působí dvanáctým rokem. Je spoluautorem objemné publikace věnované historii budovy od jejích počátků před 138 roky přes radikální přestavbu pod taktovkou architekta Karla Pragera zkraje 90. let minulého století, včetně nešťastné stavby podzemních garáží, až do současnosti.

Podle Duchka má Rudolfinum coby dějiště koncertů a výstav výjimečnou povahu. Není tak silně spojeno s republikou jako například pražské Národní divadlo. "Od začátku byla jeho myšlenka nadnárodní. Mám pocit, že v Rudolfinu jsem objevil skrytou perlu. Má sloužit umění, proto je včetně vnitřní výzdoby navržené jako harmonické dílo, které neupozorňuje samo na sebe," shrnuje.

Zážitek s novorenesanční budovou, pojmenovanou po následníkovi rakousko-uherského trůnu v jednom z multikulturních center tehdejší monarchie, byl pro Duchka iniciační. Nasměroval jej ke studiu Fakulty architektury ČVUT v Praze. "Vyšel jsem po klavírním koncertu ze Sukovy síně do dvorany a ten prostor působil magicky. Edukačním centrem jsme se ten pocit snažili vystihnout současnou řečí," poznamenává.

"Často se v médiích objevovaly názory, zvlášť když se plánovalo něco přistavit, že budova Rudolfina je mrtvá. Ale ona je ve skutečnosti přes celý den velice živá. A nám se teď podařilo skloubit provoz pro školy a školky se zkouškami nebo dopoledními koncerty," pokračuje.

"Měli jsme období, kdy jsme díky dotacím ministerstva kultury byli schopni vybavit Rudolfinum špičkovým televizním studiem. Přemýšleli jsme, zda nevytvořit interaktivní programy, které bychom nabízeli školám. Ustoupili jsme od toho. Zahlcení moderními technologiemi si děti zažijí a není nutné se jim v tom podbízet. Nabízíme - a zkušenost covidu nám dala za pravdu - dlouhodobou práci s dětským publikem, osobní zkušenost s muzikanty, kteří dětem na místě zahrají, zkušenost sdíleného poslechu. Kvůli tomu, co učitelé musejí do dětí nahustit, ve škole nebývá čas něco si poslechnout a v klidu si o tom povyprávět," uvažuje.

Od loňského května je ve hře projekt Vltavské filharmonie, nové koncertní síně pro Prahu. Stavba podle plánů dánského studia Bjarke Ingels Group by měla začít v roce 2027. "Kolem filharmonie na Vltavské nás čeká složitá debata o tom, co se tam bude dít. Podle mě dává smysl, aby nový sál byl magnetem, místem pro české a světové špičkové orchestry. Úlohu Rudolfina vidím jako místo pro starší hudbu, která nemá takové prostorové nároky na pódium a k historickému prostoru hezky sedí. Zároveň bych byl rád, kdyby se do Rudolfina přenesly studentské aktivity. Rudolfinum bývalo prvním sídlem pražské konzervatoře, přijde mi hezké na tradici navázat," uzavírá Lukáš Duchek.

