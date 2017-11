Piš, jako bys byl mrtvý. Desku U2 Songs of Experience ovlivnila rada irského básníka Kennellyho

před 1 hodinou

Video: YouTube / PlayFor Fun

Skupina U2 vydává 1. prosince 2017 album Songs of Experience, které je pokračováním předchozí desky Songs of Innocence. Oba tituly odkazují na stejnojmenné dílo anglického básníka 18. století Williama Blakea. Tematicky je deska silně ovlivněná radou irského básníka, novelisty a profesora dublinské univerzity Brendana Kennellyho "piš, jako bys byl mrtvý". Výsledkem jsou písně ve formě intimních dopisů místům a lidem, které má zpěvák Bono rád. Deska se nahrávala v Dublinu, New Yorku a Los Angeles s producentem Garretem Leem, který spolupracoval i s R.E.M. nebo Taylor Swiftovou. Autorem obalu s Bonovým synem Elim a Edgovou dcerou Sian je fotograf Anton Corbijn. U2 zároveň zveřejnili nový singl.

