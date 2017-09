před 51 minutami

Video: YouTube / U2

Jak slíbili během streamu skladby The Blackout, tak udělali. Irští U2 dnes zveřejnili singl z chystaného alba Songs of Experience. Píseň se jmenuje You're The Best Thing About Me a je to další z poprockových, poměrně svěžích stadionových hitů. Spekuluje se, že nové album by mělo vyjít 1. prosince na Světový den AIDS. Bonova neziskovka RED totiž lidi nemocné virem HIV podporuje. "Je dobré znamení, že pro U2 mají nové písně stále velký smysl. Tak to například The Rollings Stones dávno nevnímají," řekl rozhlasový moderátor Dave Fanning listu The Irish Sun. Obal singlu je z dílny Antona Corbijna a je na něm vyobrazená dcera kytaristy Edge Sian Evans. U2 tím odkazují na své album Boy.

