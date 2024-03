Čím dál víc si uvědomuji, jakou jsem měl kliku. Zpěvák Mňágy a Žďorp slaví jubileum

S rodinou i kapelou oslaví Petr Fiala, frontman valašskomeziříčské skupiny Mňága a Žďorp, své středeční 60. narozeniny. "Na všechno se moc těším, je to příležitost být spolu pohromadě. Samotný fakt jakési šedesátky není až tak podstatný," říká.

Petr Fiala dostával nabídky, aby se přestěhoval do Prahy. Nezvažoval to ani vteřinu. | Foto: Drahoslav Ramík

Raději než věci si naděluje cestovatelské zážitky. Nedávno se Fiala vrátil z jemenského ostrova Sokotra a sousedního Ománu. Obě místa dalece předčila jeho očekávání. Po návratu s kapelou inicioval sérii koncertů, která potrvá do května. Příští rok chce s Mňágou a Žďorp natočit další desku.

"Když mi bylo tak patnáct, nechápal jsem, proč vlastně třicátníci ještě žijou, když jsou tak staří. To je ta milá sebestřednost mládí," říká Petr Fiala. Zpětně poznamenává, že nikdy nic nečekal, vždy se do něčeho pustil a dělal to co nejpořádněji. "Pořád jsem překvapený, kam až jsem se s hudbou dostal, a svým způsobem se občas cítím stále na začátku, hlavně když píšu novou písničku nebo když s kapelou děláme nové album," pokračuje.

Vystupovat před lidmi jej baví pořád. "Koncerty jsou společný skvělý zážitek s fanoušky, kteří nás celou tu dobu drží a kterým patří největší poděkování za to, že se můžeme živit tím, co nás tak baví. Léty jsme všichni v kapele velice zpokorněli a velice si vážíme této možnosti, protože to vůbec není samozřejmost. Navíc si celou kariéru řídíme sami, nemuseli jsme nikdy dělat žádné kompromisy, už vůbec ne umělecké," říká muzikant.

Narodil se v Hranicích, avšak jeho život je spjatý s Valašským Meziříčím, kde začínal ve formacích Slepé střevo a Happyend. V roce 1983 tam založil i Mňágu a Žďorp, která je od té doby konstantou zdejší scény.

"Valašsko miluji a jsem šťastný jak blecha, že mám kolem sebe tak úžasný kraj. Když se daří, jednou týdně si dávám túrku, tak patnáct dvacet kiláčků po místních kopcích, a nikdy mě to neomrzí," prohlašuje. Sám i s kapelou dostávali nabídky, aby se přestěhovali do Prahy. "Že je to dobré pro byznys, všechny ty večírky, hostovačky, kontakty. Ale nezvažovali jsme to ani vteřinu," vysvětluje.

Dodnes rád vyráží na cesty. "Snažím se každý rok navštívit jednu novou zemi alespoň na dva tři týdny, což můžu hlavně v lednu a v únoru, protože jinak furt hrajeme. Nejraději mám Asii, kromě úchvatné přírody, jídla a vůní jsou to tamní lidé, kteří to způsobují. Vracím se občerstvený, s tunou zážitků v kedlubně a připravený na další nálož koncertování s kapelou," říká hudebník.

Příští rok v lednu chce s Mňágou a Žďorp nahrát novou desku. "Už delší čas se vrtám v nových písničkách. Vlastně už je mám všechny napsané, ale prostě mě to baví," říká.

Kapelu letos kromě klubů a festivalů čeká právě pilování nových songů. "Jako vždy pevně věřím, že natočíme minimálně album tisíciletí," deklaruje Fiala.

Podporuje také různé projekty včetně charitativních. "Dělá mi radost, když můžu lidem dělat radost. Dostal jsem dar napsat písničky a hrát je lidem, tak se to snažím nějak vrátit. Každému se podepíšu, vyfotím se, odpovím na osobní zprávu, natočím videopozdrav," říká a konkrétně zmiňuje, že s kapelou dlouhodobě podporují třeba valašskomeziříčskou Nadaci Jonášek, která se stará o děti s rakovinou. "Posíláme jim tisícovku za každý odehraný koncert, kterých odehrajeme ročně přes sto," upřesňuje Fiala.

Osobně pak podporuje například hospic, Lékaře bez hranic či organizaci Člověk v tísni.

"Děláme s kapelou crowdfundingové kampaně na vznik nových desek, a když se vybere víc, pošleme ty prachy dál. Naposledy pro místní denní centrum pro autistické děti. Uvědomuji si čím dál víc, jakou jsem měl v životě přes všechny peripetie kliku, a chci něco udělat pro komunitu, ve které žiji. Pomoc ukrajinským uprchlíkům pro mě byla a je samozřejmostí a byly to okamžiky, na které nikdy nezapomenu," uzavírá Petr Fiala.

Mňága a Žďorp ještě během března vystoupí v Plzni nebo Hradci Králové, do konce května ji čeká více než 20 koncertů. K vrcholům turné budou patřit vystoupení 10. dubna v pražském Lucerna Music Baru a dva dny nato v brněnském Mahenově divadle.

Video: Písnička pro Tebe od Mňágy a Žďorp