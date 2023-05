Už tvoří jen společně. Práce umělců Pěchoučka a Kovala vystavuje brněnská galerie

Padesátiletý Pěchouček patří k výrazným osobnostem českého umění posledních dekád. Získal Cenu Jindřicha Chalupeckého, pracoval jako kurátor i divadelní režisér nebo scénograf například pro pražskou MeetFactory nebo Studio Hrdinů. Postupně maloval, fotil, vyráběl grafiky či videoart, v neposlední řadě vyšíval.

O generaci mladší Rudi Koval, jenž roku 2019 absolvoval ateliér Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění, se věnuje hlavně malbě, konceptu a prostoru.

Společně vytvářejí různé cykly a série, například strojově šité, a jen zdánlivě abstraktní obrazy, které nazývají Unconductive Chronology. Svá díla podepisují označením Unconductive Trash. Anglický název vznikl přesmyčkou jejich rodných měst Duchcova, odkud pochází Pěchouček, a německého Traunsteina, kde se narodil Koval.

Autorskou dvojici vytvořili náhodně. "Byl to jednorázový experiment, kdy nás napadlo vytvořit společně čtyři obrazy. Pro oba to bylo úplně něco nového. A protože nám došlo, že práce ve formě dialogu je jistou akcelerací v hledaní nových cest, rozhodli jsme se ve spolupráci pokračovat," uvedli dříve umělci, kteří už samostatně vystavovali v čáslavské Gumárně nebo pražské galerii Nevan Contempo.

Kromě této výstavy brněnská Fait Gallery zahájila ještě dvě menší přehlídky ve vedlejších prostorech.

V takzvané Fait Gallery Mem, která se rovněž nachází v budově někdejší brněnské slévárny, představuje osmadvacetiletý umělec David Fesl soubor děl nazvaný Nešikovný napodobitel umělého života. "Od roku 2015 shromažďuji nalezené předměty, které se vejdou do lidské dlaně. V prostředí domácího ateliéru z nich aranžuji drobné, pečlivě sestavené kompozice, které se řídí vlastní logikou vztahů, tvarů, textur a barev," popisuje.

Ve třetím prostoru nazvaném Fait Gallery Preview pak své umění prezentuje Mia Milgrom. Vyrábí minimalistické, převážně kovové objekty. Autorku narozenou v roce 1996, jež momentálně studuje na Akademii výtvarných umění v Praze, dle vlastních slov zajímá "jazyk napětí, které vzniká v narušených situacích".

Podle herce a režiséra Miroslava Krobota by se umělci neměli bát víc mluvit o tom, co se děje ve světě. Řekl to tento měsíc v pořadu Spotlight. | Video: Jakub Zuzánek