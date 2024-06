Ostrava bude mít nové divadlo, pozemek koupí Albert Čuba z Divadla Mír

Ostrava bude mít v městské části Vítkovice nové divadlo. Půjde o scénu úspěšného Divadla Mír, jejž vlastní herec Albert Čuba. Ostravští zastupitelé na středečním jednání rozhodli o prodeji pozemku pro výstavbu divadla. Čubova společnost Elieva ho odkoupí za více než 14 milionů korun bez DPH. Cenu určil znalecký posudek.

Albert Čuba na jednání zastupitelstva uvedl, že pokud by měl divadlo postavit i s podzemním parkováním, byl by pro něj projekt neuskutečnitelný. | Foto: Alexandr Satinský / MF DNES + Lidové noviny / Profimedia.cz

Divadlo Mír působí v krajské metropoli od roku 2017. Nová budova má stát v jeho těsné blízkosti na náměstí Jiřího z Poděbrad, na pozemku o rozloze zhruba 3500 metrů čtverečních. Město pod divadlem vybuduje veřejné podzemní parkoviště pro nejméně 100 vozidel, oznámil primátor Jan Dohnal z koalice Spolu.

Pozemky, na nichž má divadlo vzniknout, jsou ve správě městského obvodu Vítkovice. Jeho zástupci podle Dohnala upozornili, že pokud vznikne nová divadelní budova, ubude parkovacích míst, které tam dnes jsou. "Přišli s tím, že bychom mohli řešit náhradu za tato parkovací místa. Variant, jak to řešit, byla celá řada, a to od vytipování jiných pozemků až po výstavbu parkovacího objektu. Nám se nejvíce líbila varianta, že bychom vytvořili parkovací objekt pod tímto divadlem," objasňuje Dohnal.

Parkování nebude sloužit pouze divadlu, kde se představení hrají hlavně ve večerních hodinách, ale také rezidentům či návštěvníkům. "Nám tam auta stojí především ve dne. Varianta, že město postaví v místě parkovací objekt a soukromý investor nad tímto objektem postaví divadlo, se nám jevila jako nejrozumnější. Koneckonců není to první případ v historii města. Obdobným způsobem jsme stavěli budovu kampusu Ostravské univerzity, kdy univerzita stavěla to, co je nad zemí, a podzemní garáže pod tímto objektem rovněž stavělo město," připomíná primátor.

Čuba na středečním jednání zastupitelstva uvedl, že pokud by měl divadlo postavit i s podzemním parkováním, byl by pro něj projekt neuskutečnitelný. Město podle herce bude vlastníkem podzemního parkování, a tudíž mu poplynou do rozpočtu i peníze z jeho provozu. Má tak zaručenou návratnost investice.

Umělec rovněž poukázal na to, že jako soukromý investor nevidí důvod k vyhlašování architektonické soutěže, protože si na místě přeje vybudovat objekt podle svých představ. Zároveň však uvedl, že chce, aby v lokalitě vznikla i architektonicky zajímavá stavba, a proto hodlá projekt pravidelně konzultovat s městem.

Divadlo od svého založení vyprodukovalo zhruba 20 inscenací a odehrálo téměř 800 představení. V posledních letech dosahuje stoprocentní návštěvnosti a jeho představení jsou dlouhodobě vyprodána, což je také důvodem pro výstavbu nové scény. I po jejím otevření zůstane stávající divadlo zachováno. Náklady na vybudování nového divadla jsou odhadovány na 200 milionů korun.

