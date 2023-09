Prosadil se v USA a získal Grammy. Varhaník Pivec vydává novou desku

Jazzový a gospelový hudebník Ondřej Pivec, který prorazil v USA jako spoluhráč zpěváka Gregoryho Portera, tento pátek vydal desku nazvanou Greatest Hits 4000. Jde o živou nahrávku z roku 2020, kdy kvůli pandemii koronaviru nemohl normálně koncertovat. Jeho vystoupení pro brněnský Jazzfest tehdy zaznamenala Česká televize.

Pivec album pokřtí příští úterý 3. října v brněnském Divadle Husa na provázku, opět v rámci Jazzfestu, oznámili organizátoři.

Devětatřicetiletý brněnský rodák hraje na Hammondovy varhany a skládá. Po úspěšných začátcích na české jazzové scéně zkraje minulé dekády přesídlil do Spojených států. Za nahrávku se zpěvákem Gregorym Porterem získal v roce 2017 cenu Grammy. Kromě toho koncertuje se skupinou Kennedy Administration a pronikl na newyorskou gospelovou scénu.

Pandemie Pivcovi přinesla nečekaně dlouhý návrat do rodné země. "Moje kapela Organic Quartet z doby před mým pobytem v USA stále fungovala, ale já měl touhu trochu víc obsáhnout to, čemu jsem se intenzivně věnoval posledních 13 let," popisuje Pivec, proč vytvořil nový projekt, v němž zužitkovává zkušenosti z vedení sboru v harlemských kostelech nebo ročního zaskakování za amerického varhaníka Coryho Henryho v kostele v Brooklynu.

V nové sestavě spojil síly s klavíristou Janem Steinsdörferem, jinak známým z popových Chinaski, baskytaristou Janem Jakubcem a bubeníkem Filipem Ernstem. "Hudba Greatest Hits se opírá o vše, čím jsem v New Yorku byl ovlivněn: soul, rhythm and blues, hip-hop, gospel, jednu píseň máme reggae, je to poměrně hodně pestré," vyjmenovává Pivec. Od roku 2020, kdy formace vznikla, dál koncertuje a piluje vlastní repertoár, který teď představí na Jazzfestu. Ten desku vydává na svém labelu Bivak Records.

Koncertem Ondřeje Pivce začne podzimní část festivalu, na němž dále 12. října vystoupí uznávaný Clayton-Hamilton Jazz Orchestra se zpěvákem Danem Bártou. Pro něho kontrabasista John Clayton, jeden z vedoucích sestavy, vytvoří aranžmá několika Bártových skladeb včetně songu Kráska a zvířený prach.

Před nimi tentýž večer v Sono Centru zahraje český Concept Art Orchestra, jenž v rozšířeném obsazení s norským skladatelem Helge Sundem představí skladby inspirované fotografiemi severské přírody nebo tamních opuštěných domů.

Festival 22. listopadu v brněnské premiéře přivítá norskou kapelu Jaga Jazzist, načež 5. prosince se po téměř deseti letech do Brna vrátí francouzský trumpetista s libanonskými kořeny Ibrahim Maalouf.

Pořadatelé již také oznámili první koncert na příští rok, kdy se 15. února v Sono Centru představí patnáctinásobný držitel ceny Grammy Béla Fleck. Pětašedesátiletý virtuózní hráč na banjo propojuje bluegrass, jazz a další žánry. V doprovodu o generaci mladších hudebníků představí album My Bluegrass Heart, a to pro velký zájem hned dvakrát. Večerní koncert už je vyprodaný, nyní zbývají poslední vstupenky na dřívější vystoupení od 17 hodin.

Fleck pochází z New Yorku, inspiraci však čerpá z jižanského bluegrassu, do kterého se zamiloval poté, co mu dědeček věnoval banjo. Po přestěhování do státu Kentucky se stal členem slavných New Grass Revival. Skupina sice ukončila hlavní etapu činnosti v roce 1989, její členové se však čas od času znovu scházejí.

V roce 2021 vydal Béla Fleck dvojalbum nazvané My Bluegrass Heart, které zakončilo trilogii započatou deskou Drive z roku 1988 a pokračující nahrávkou The Bluegrass Sessions z roku 1999. Na všech se podíleli staří kolegové z New Grass Revival.

"Poslední titul ovšem přináší jedno prvenství: představuje vedle legend také čerstvou hráčskou krev žánru, který na jedné straně udržuje tradice, ale zároveň své nejmuzikálnější protagonisty dokáže doslova vystřelit ke stylově přesahové, instrumentálně dokonalé a přitom emočně velmi působivé hudbě," říká umělecký ředitel Jazzfestu, jinak sám kytarista Vilém Spilka.

Video: Béla Fleck hraje Wheels Up