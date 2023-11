Háblovy malované svitky, Davidovy vázy s žiletkami. V Liberci začaly nové výstavy

Svitky a další krajinomalby Patrika Hábla, netradiční vázy s žiletkami či ozubenými koly od Jiřího Davida a restaurované historické sochy lze vidět na třech nových výstavách Oblastní galerie Liberec. Pomyslně zahájily další lázeňskou sezonu nazvanou Zima v Lázních, což odkazuje k původnímu využití budovy.

"Mým cílem při utváření výstavního programu galerie je pravidelně v Liberci představovat to nejlepší z českého současného umění a vytvářet nový kurátorský pohled v širších historických a filozofických souvislostech," říká Filip Suchomel, který zdejší galerii řídí od března.

"Zároveň chci naplno využít potenciál výjimečného výstavního prostoru bývalých lázní," dodává původem japanolog, který je v Liberci nyní kurátorem dvou výstav současných umělců.

Do hlavních prostor galerie v Bazénové a Podbazénové hale Suchomel umístil díla jednoho z nejznámějších současných českých malířů Patrika Hábla. Nejvýraznější jsou několikametrové svislé i vodorovné svitky, které mají připomínat tajuplné hory a vodopády či rozeklané horské masivy protkané hlubokými údolími v mlžném oparu. "Člověk vchází a dostává se do jakéhosi speciálního údolí," popisuje ředitel.

Některé svitky Hábl namaloval přímo pro libereckou výstavu, jiné už vystavil třeba před deseti lety v pražské Národní galerii. "Takže jsou tu některé pro mě ikonické vodopády a některé, které neměly možnost být vystavené, se tu objevují poprvé. Zároveň návštěvník ten obraz může číst zepředu i zezadu," vysvětluje Hábl. Průřezová výstava jeho děl se jmenuje Cesta do dalekého Horozemí a zahrnuje také další krajinomalby naznačující, jak se za 30 let proměnila technika, kterou autor používá. Přehlídka potrvá do 11. února.

V prstenci chodeb v patře mezi Bazénovou a Podbazénovou halou se nově nacházejí atypické vázy z foukaného skla, které umělec Jiří David vytvořil už roku 2018 pro hotel Nezvalova archa v Olomouci. Nyní je poprvé v Česku představuje uceleně.

K vytvoření děl Davida přemluvil známý. Umělci přišlo sklo zprvu jako tvůrčí materiál nudný. "Když se to fouká, tak to dostává furt podobné tvary, jaké jsem viděl všude kolem a to mě nebavilo. Takže jsem do toho začal přidávat věci, které tam nepatří. Jsou to žiletky, pily, lebky, ostnatý drát," popisuje, jak trávil několik dnů s mistry skláři v malé sklárně v Bohdalově na Vysočině. Davidova výstava nazvaná Nebezpečné vázy potrvá do 25. února.

Třetí nová přehlídka Oblastní galerie Liberec zahrnuje šest restaurovaných soch ze zdejších sbírek od neznámých tvůrců převážně z 15. století. Konkrétně jde o svatou Barboru z Grabštejna, Madonu s Ježíškem, sousoší znázorňující Pietu, reliéf s Nejsvětější trojicí a sochu svatého Jana. Skupinu světců doplňuje dřevěná polychromovaná socha anděla ze 17. století, což je poslední restaurátorský počin ve sbírkách galerie.