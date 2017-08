Nové album Stounů bude, potvrdil fanouškům Keith Richards. Mick Jagger se ve studiu sešel se Skeptou

25. 7. 2017

Kytarista Keith Richards v youtubovém rozhovoru fanouškům potvrdil, že The Rolling Stones chystají další studiovou desku. Reagoval tak na spekulace, které vyvolal v půli července instagramový obrázek Micka Jaggera, jenž se v londýnském studiu Midnight sešel s britským raperem Skeptou. "Máme nový materiál a přemýšlíme, jak s ním naložit," řekl Richards. Dodal, že na albu nelze navzdory spolupráci se zástupcem "městského" žánru grime Skeptou čekat zásadní zvukový obraz. Řekl také, že nahrávání vlilo členům skupiny novou energii do žil. Poslední album - bluesové coververze Blue and Lonesome - vydali Stones loni v prosinci. Letos na podzim se chystají na evropské turné.

autor: AFP

Související