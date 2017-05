Kytarista Ronnie Wood, nejmladší člen The Rolling Stones, slaví sedmdesátiny

před 2 hodinami

Video: YouTube / The Rolling Stones

Nejmladší člen kapely The Rolling Stones, kytarista Ronnie Wood, slaví 1. června 70. narozeniny. Stouni chystají na září a říjen evropské turné, Česká republika ale na seznamu není.

Ronald David Wood se narodil v anglickém Hillingdonu. Před spoluprací se Stouny, k nimž se přidal v roce 1974, se proslavil jako člen rockové skupiny The Faces (1969-75). V letech 1964 až 1967 hrál také ve skupině The Birds. V roce 1967 založili Wood s dalším fenomenálním kytaristou Jeffen Beckem a Rodem Stewartem kapelu Jeff Beck Group, která ale po dvou úspěšných albech skončila. Wood také natočil několik sólových alb.

Otec šesti dětí Wood (nejmladší dvě dcery - roční dvojčata - má se svou třetí manželkou Sally Humphreysovou) se také prosadil jako malíř. Jeho malby, kresby a tisky, na kterých často zobrazuje hvězdy světového showbyznysu, visely po celém světě.

Během své kariéry Wood řešil problémy s drogami a především se závislostí na alkoholu, ze které se několikrát léčil. Před několika dny se na Woodově Facebooku objevila zpráva, že lékaři museli hudebníkovi odstanit z plic drobnou lézi, na niž přišli při rutinní kontrole. Žádná další léčba však prý není nutná a nález by neměl ohrozit ani nadcházející evropské turné No Filter. To má kapela v plánu v říjnu a v listopadu. Česká republika však na seznamu není.

Naposledy se tuzemské publikum potkalo se Stouny prostřednictvím loňského dokumentu The Rolling Stones Olé Olé Olé o turné po Jižní Americe. Skupina v něm byla ve velmi dobré formě. Část dokumentu zaznamenala i Woodovu kariéru výtvarníka.

Ron Wood je nejmladší ze všech členů The Rolling Stones. Zpěvákovi Micku Jaggerovi bude v červenci 74 let, kytarista Keith Richards čtyřiasedmdesátiny oslaví v prosinci. Bubeníkovi Charlie Wattsovi bude 2. června 76 let.