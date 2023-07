Zopakovat úspěch z Colours. Do Prahy míří Niall Horan i Sleaford Mods

Hned dvě hvězdy právě skončeného festivalu Colours of Ostrava přijedou do Prahy. Britské duo Sleaford Mods se představí 25. října v klubu Roxy. Irský zpěvák Niall Horan, známý ze skupiny One Direction, pak vystoupí 17. března příštího roku ve sportovní hale na Výstavišti.

Koncert Sleaford Mods pořádá agentura Fource. První pražské vystoupení undergroundové dvojice z města Nottingham se uskuteční 25. října v Roxy, vstupenky budou v prodeji od tohoto čtvrtka v sítích GoOut a Ticketmaster za ceny od 690 korun.

Dvojici tvoří Andrew Fearn pouštějící beaty z laptopu a raper Jason Williamson. Organizátoři pražské show označují jejich hudbu za "minimalistický punk rap britské dělnické třídy", jak uvedli.

"Životem ošlehaný padesátník s ostře řezanými rysy sebou šije a zuřivě rapuje do mikrofonu, za ním se nad notebookem pohupuje vyzáblý chlápek s kšiltovkou a plechovkou piva. Tento výjev chodí sledovat tisíce lidí po celém světě," napsalo o nich Aktuálně.cz. Na ostravské druhé největší Liberty stage minulý pátek Sleaford Mods zahráli tracky UK Grim, Pit 2 Pit, McFlurry nebo Force 10 from Navarone. Sledovalo je pár tisíc lidí.

Výrazně početnější publikum měl na festivalu devětadvacetiletý Niall Horan z Irska, bývalý člen populární chlapecké skupiny One Direction. Po jejím rozpadu odstartoval sólovou kariéru, v letech 2017, 2020 a znovu minulý měsíc vydal alba.

Niall Horan na hlavní stage Colours zazpíval druhý den festivalu. Z nové desky představil mimo jiné singl Heaven, kromě toho zazněly hity This Town, Slow Hands nebo coververze Everybody Wants to Rule the World z repertoáru kapely Tears For Fears.

Do Prahy přijede Horan příští rok, 17. března 2024 se představí ve Sportovní hale Fortuna. Koncert pořádá agentura Live Nation, vstupenky za 1490 korun budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal od pátku. Dle pořadatelů Horanova hudba představuje "nekonečně okouzlující výpověď o tom, jak následovat své srdce" a "hluboce procítěnou úvahu o všem od duševního zdraví až po nekonečnou komplikovanost a nejistotu lásky".

Video: Sleaford Mods - Smash Each Other Up