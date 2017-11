Nejvíc hlasů v Českém slavíku dostal mezi skupinami Ortel. Slavíka vrací Kabát i Michal David

včera

Organizátoři ankety Český slavík po nátlaku skupiny Kabát oznámili, že nejvíc hlasů v kategorii Skupina roku získal krajně pravicový Ortel: 36 146 hlasů, respektive bodů. Zlatého slavíka během sobotního vyhlášení si však odnesl právě Kabát s 31 072 body. Slavíka kromě Kabátu vrací i zpěvák Michal David, kterého v žebříčku zpěváků přeskočil Tomáš Ortel. Karel Gott se chce s pořadateli sejít a nechat si celou situaci vysvětlit.

Organizátor Českého slavíka, agentura Musica Bohemica, oznámil, že krajně pravicová skupina Ortel získala od fanoušků o pět tisíc hlasů víc než původně vítězný Kabát. Kvůli machinacím s hlasováním ze strany příznivců Ortelu však pořadatelé této kapele přiřkli loňský počet hlasů.

Kabát se však rozhodl cenu za první místo vrátit. Také Michal David, kterého v žebříčku zpěváků přeskočil Tomáš Ortel, dnes oznámil, že pořadatelům vrací stříbrnou trofej a vyzvedne si místo ní bronzovou, která mu podle skutečných hlasů přísluší.

V kategorii zpěváků měl nejvíc hlasů - 40 529 - Karel Gott, na druhé místo by se dostal Tomáš Ortel s 31 086 hlasy. Davidovi dalo hlas 17 993 fanoušků.

Podle vyjádření ředitele agentury Musica Bohemica Jaroslava Těšínského pořadatel na jedné straně chápe za dané situace postoj skupiny Kabát i Michala Davida, na druhé straně ale trvá na svém rozhodnutí, že byla porušena pravidla hlasování, zásah byl oprávněný a na zveřejněných výsledcích nebude nic měnit.

🔴 Poslední vyjádření ohledně letošní ankety Český slavík 2017 🔴 Dnes odpoledne jsem odevzdal pořadateli Stříbrného slavíka s tím, že si převezmu slavíka Bronzového. Pořadatel mi ovšem sdělil, že mi Bronzového slavíka dát nemůže, jelikož dle pravidel ankety mi náleží slavík Stříbrný 🤔🤔 Tomáš Ortel dnes prohlásil v Blesku, že jeho fanoušci nejednali fér a tudíž Stříbrného slavíka nechce..... Já Stříbrného slavíka mít nemůžu, neboť jsem dostal o polovinu hlasů méně než Tomáš Ortel ✌🏻 A tak letošní Stříbrný slavík není NIKOHO a ZŮSTÁVÁ u pořadatele.. I přesto všechno si Vás moji milí fanoušci moc vážím a děkuji Vám za všechny ty pozitivní zprávy 🙏🏻‼️🙋‍♂️SLAVÍK - NeSLAVÍK - Jedeme DÁL 💪🏻Budu se na Vás těšit na svém jarním OPEN AIR TURNÉ 2018 🎼🎤‼️🎼😁Více info již brzy 🔜🔜🔜 Váš Michal David 🙋‍♂️ Zveřejnil(a) Michal David dne 29. Listopad 2017

Porušení pravidel organizátor spatřuje v profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem, kde se objevily výzvy, aby jednotlivci hlasovali z více mobilů, nebo koho nemají dávat na druhou a třetí pozici zaručující body do hlasování. Podle údajů na tomto profilu bylo takto osloveno více než 50 tisíc lidí.

"Způsob hlasování do ankety Český slavík nebyl podle regulí fair play, to musím přiznat, ale pořadatel nás měl kontaktovat a upozornit na to, že něco takového zjistil," prohlásil Tomáš Ortel k rozhodnutí, které vyšlo najevo až den po udílení cen.

Agentura Musica Bohemica zdůraznila, že z porušení pravidel neobviňuje skupinu Ortel ani jakoukoli konkrétní osobu. Vzhledem k anonymitě sociálních sítí to mohl být prakticky kdokoli.

Vítěz kategorie zpěváků Karel Gott plánuje osobní setkání s ředitelem pořádající agentury Musica Bohemica Těšínským. "Věřím, že mi celou situaci vysvětlí. Teprve potom budu schopen posuzovat zmíněný problém," řekl Gott.