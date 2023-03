Bez černocha i domorodců. Detektivky Agathy Christie vyjdou bez nekorektních výrazů

Detektivky britské spisovatelky Agathy Christie budou v angličtině nově vycházet v přepracované verzi s jinak naformulovanými pasážemi, které používaly nekorektní výrazy spojené s rasou a etnicitou. Drobné změny textu se týkají detektivních příběhů se slečnou Marplovou a Herculem Poirotem napsaných v letech 1920 až 1976.

Napsal to server The Telegraph. Krok nakladatelství HarperCollins, jež chce vyjít vstříc čtenářům, kteří původní znění považují za urážlivé, následuje poté, co nakladatelé iniciovali podobné změny v románech Roalda Dahla nebo Iana Fleminga.

Podle Telegraphu z románů zmizelo nejen slovo "negr", tedy hanlivé označení pro černochy, ale také adjektivum "orientální" nebo odkazy na etnicitu postav či stereotypy ohledně fyziognomie. Nově se v textu neobjevují označení Žid, cikán nebo černoch. Slovo "domorodci" bylo nahrazeno slovem "místní".

Letos v únoru vyvolalo rozruch britské nakladatelství Puffin Books, když se rozhodlo změnit pasáže z dětských knih Roalda Dahla. Editoři změnili vyjádření týkající se váhy, mentálního zdraví nebo rasy například v románech Karlík a továrna na čokoládu nebo Čarodějnice. Kritici těchto zásahů hovořili o cenzuře a přehnané snaze přizpůsobit dřívější úzus novým společenským pravidlům. Zastánci změn zase tvrdili, že takto mohou ochránit současné čtenáře před kulturními, etnickými a genderovými stereotypy, které mohou být urážlivé.

Současná novinka není první změnou v dílech Agathy Christie. Už v roce 2021 vydalo nakladatelství Kalibr přepracovanou verzi slavného příběhu Deset malých černoušků, a to dokonce pod novým názvem "A pak nezbyl žádný". Román z roku 1939 pojmenovala autorka podle dětské říkanky a děj zasadila na takzvaný Černochův ostrov. Se změněným názvem přišlo už první americké knižní vydání v roce 1940.

"Přejmenování knihy na And Then There Were None v americkém vydání podle posledního verše říkanky si vynutilo zásahy i přímo v textu. Ostrov byl přejmenován na Indiánův ostrov (Indian Island) a z figurek černoušků se staly figurky indiánků. Vybraná americká vydání z let 1964-1986 vycházela pod ještě jiným názvem - Ten Little Indians ("Deset malých indiánků")," uvádí na serveru agatha.cz nakladatelství Kalibr.

"Nový" název románu zvažoval Knižní klub už v roce 2005, ale nakladateli se podařilo ponechat zavedený český název. Přejmenována však byla například divadelní adaptace z roku 1943. "Pod názvem A pak už tam nezbyl ani jeden je v Česku uváděna od roku 2008, tehdy název jako první použilo Moravské divadlo Olomouc," uvádí web.

