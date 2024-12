"Nechtěl jsem věřit, že jsem tam všude byl." Josef Koudelka zachytil ruiny civilizace

Trosky jako symbol minulosti i budoucnosti. Výstava nejnovějšího souboru fotografií Josefa Koudelky s názvem Ruiny představuje velkoformátové záběry antických zřícenin z oblasti Středozemí. Autor snímky daroval Uměleckoprůmyslovému museu v Praze, aby bylo o dílo postaráno i po jeho smrti. "Vyfotil jsem všechno, co jsem chtěl. Teď to chci dát do pořádku," říká o uspořádávání svého archivu.

Ve čtyřech sálech Uměleckoprůmyslového musea lze do 30. března příštího roku vidět celkem 171 děl. Čtyři desítky z nich se pak dostaly také do stejnojmenné knihy Ruins. Josef Koudelka na snímcích vytvořených panoramatickým fotoaparátem zachytil zbytky antických chrámů, divadel, nekropolí a tržišť. Upozorňuje jimi mimo jiné na to, že jednou bude ruinami i vše kolem nás. Rozměrné paláce a chrámy jsou zároveň reliktem někdejších mocenských ambic vládců i tvrdé práce obyčejných lidí. Koudelka na souboru pracoval mezi lety 1991 a 2017. Navštívil více než dvě stovky archeologických lokací v Itálii, Chorvatsku, Libanonu, Egyptě nebo Albánii. Cestoval obvykle sám a krajinu fotil zásadně bez lidí, osaměle se prý ale nikdy necítil. Aktuálně vystavené práce pochází již z doby, kdy se Koudelka odklonil od figurativních snímků. Šestaosmdesátiletý umělec proslul hlavně fotografiemi invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa ze srpna 1968. V zahraničí se pro jeho ochranu šířily s tím, že autorem je P.P. - Prague Photographer. V roce 1970 emigroval do Velké Británie, později přesídlil do Francie a získal tamní občanství. Po sametové revoluci žil střídavě také v Česku. Rozhodl se, že jeho celoživotní dílo zůstane v Praze, a proto jej věnoval Uměleckoprůmyslovému museu. V současnosti již Koudelka nefotí a věnuje se uspořádávání svého celoživotního díla. Na fotografie z výstavy, která potrvá do 30. března příštího roku, se podívejte v galerii.