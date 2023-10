Jak se Váchal schovával před démony. Vzniklo o něm loutkové představení

Inscenaci volně inspirovanou životem a dílem výtvarníka i spisovatele Josefa Váchala uvede liberecké Naivní divadlo, jeden z prvních profesionálních loutkových souborů v republice. Pro školy ji začne hrát od tohoto čtvrtka, řádnou premiéru má tuto sobotu 14. října.

Ač se novinka jmenuje Horror vacui, což znamená strach z prázdnoty, je v ní i spousta humoru a nadhledu, říká dramaturg divadla Vít Peřina.

"Rozhodně bych se nebál, že by to mělo být nějaké hororové představení, to ne," upozorňuje. "Samozřejmě je temná nějakými motivy, které prosáknou díky tomu, že je to postavené na citátech z dopisů, jež Váchal psal ze Studeňan ve velmi hojné a rozsáhlé míře svým kolegům, přátelům a především grafikovi Josefu Hodkovi," zmiňuje Peřina.

Podle něj však zároveň novinka obsahuje dost humoru a nadhledu. Ten má reflektovat, že Váchal, jenž žil v letech 1884 až 1969, byl člověk vtipný a zábavný, přestože jeho humor nesedl každému. "Řekl bych, že byl pro hodně málo lidí, a já doufám, že se to v té inscenaci všechno zobrazuje," věří dramaturg.

Horror vacui připravili člen souboru Filip Homola s výtvarníkem Robertem Smolíkem. "Odrazovým můstkem je Váchalův pobyt v exilu ve vesnici Studeňany kousek od Jičína," upřesňuje Peřina.

Výtvarník a spisovatel se sem uzavřel na posledních 30 let života, žil tu až do konce šedesátých let. Na základě tohoto období vznikla jakási asociativní loutkářská koláž o jeho životě. "O tom, jak umělec, který je opravdu výjimečný, se schovává před démony, svými i démony svého okolí, v malé chaloupce obklopen hlučícími traktory a kombajny, kde se s tím nějakým způsobem vyrovnává," naznačuje dramaturg.

S novinkou liberecký soubor cílí zejména na středoškoláky a dospělé. Inscenace má zároveň zejména naznačit studentům, jak významným umělcem Váchal byl. "Už jenom tím, že budou mít šanci vidět hodinové představení o někom, o kom doposud pravděpodobně neslyšeli. Doufáme, že je to zaujme natolik, až se minimálně se svými pedagogy nebo rodiči o Josefu Váchalovi pobaví," dodává dramaturg Vít Peřina.

Mezi nejznámější Váchalova díla patří parodie na brakovou literaturu Krvavý román, monumentální bibliofilie Šumava umírající a romantická či ilustrace k Hradu smrti Jakuba Demla. Váchal, jenž zemřel roku 1969 ve věku 84 let, byl například i autorem knihy Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel.