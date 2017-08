My Name Is Prince. V Londýně na podzim otevřou velkou výstavu o zpěvákovi Princovi

před 24 minutami

Londýnská O2 aréna bude od 27. října hostit výstavu věnovanou zesnulému hudebníkovi Princovi. K vidění na ní budou stovky dosud nevystavených předmětů, které se pojí s jeho kariérou. Výstava je pojmenovaná po Princově slavné skladbě z roku 1992.

Kostýmy, které měl hudebník Prince Rogers Nelson na sobě během turné Purple Rain v roce 1984, kytaru Gibson L65, s níž poprvé vystoupil o čtyři roky dříve v televizní show American Bandstand, oranžovou kytaru, na kterou hrál v roce 2007 během finále Super Bowlu, "third eye" sluneční brýle z roku 2014 nebo ručně psané texty oblíbených skladeb.

To všechno uvidí návštěvníci výstavy My Name Is Prince, kterou londýnská O2 aréna otevře 27. října. Každý návštěvník na ní bude moci strávit jen omezený čas.

Předměty pocházejí z areálu Paisley Parku v Minnesotě, kde měl hudebník nahrávací studio a kam se po jeho smrti v roce 2016 mohou podívat i turisté. Informace o londýnské výstavě najdou zájemci právě i na webu Paisley Parku.

"Prince s fanoušky rád sdílel práci i život," napsali ve společném prohlášení Princovi sourozenci. "Pamatujeme si ho nejen jako bráchu, ze kterého se stal jeden z nejproduktivnějších hudebníků světa, ale také jako neobyčejného baviče. I proto teď do světa posíláme tyto předměty."

Výstava bude trvat 21 dní. Toto číslo má připomenout 21 vyprodaných koncertů v londýnské O2 aréně v srpnu a září roku 2007.