Taylor Swiftová vydá v listopadu novou desku. Láká na ni singlem, ve kterém zpívá i trochu rapuje

Americká zpěvačka Taylor Swiftová oznámila, že 10. listopadu vydá nové, v pořadí šesté album pojmenované Reputation. Zároveň poslala ven singl Look What You Made Me Do, v němž napůl zpívá, napůl vykládá, že ji nebaví hrát se svým protějškem “ty malé blbé hry”. Tři roky staré album 1989, pojmenované po jejím datu narození, se v Americe prodávalo nejlépe za posledních deset let, ačkoliv tento rekord o rok později zlomila Adele s nahrávkou 25. O popové hvězdě Swiftové se v posledních týdnech hovořilo hlavně v souvislosti se soudním sporem s rozhlasovým moderátorem, jenž zpěvačku sexuálně obtěžoval během focení v roce 2013.

