Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 14 minutami
Když přicházel Robert Hanč na rozhovor pro Aktuálně.cz, bylo na něm patrné, jak je šťastný. Usmíval se a povídal o tom, jak moc se těší na svou novou práci. Několik hodin před rozhovorem se totiž dozvěděl, že z výběrového řízení vyšel vítězně coby nejvhodnější kandidát na post nového ředitele Pražského jara. Festivalu, který patří k neprestižním akcím v Česku a dosahuje mezinárodního ohlasu.
Aktuálně.cz v rozhovoru s Robertem Hančem několik hodin poté, co ho vybrali odborníci jako nového ředitele prestižního festivalu Pražské jaro. | Video: Radek Bartoníček

"Cítím obrovskou radost. Je pro mě velká čest převzít takový festival, první v naší zemi," začal Robert Hanč rozhovor s odkazem na úctyhodnou tradici festivalu, jehož vznik inicioval už v roce 1946 světoznámý dirigent Rafael Kubelík pod záštitou tehdejšího československého prezidenta Edvarda Beneše.

Festival je dnes ohromnou přehlídkou mnoha desítek akcí, včetně workshopů, masterclassů a doprovodných programů. A právě toto bude mít Hanč jako nový ředitel na starosti se svým týmem od prvního dne roku 2026.

Robert Hanč

"Pražské jaro je skvost České republiky, cítím velkou odpovědnost. Ale na práci se moc těším, na práci s týmem, se správní radou festivalu i se všemi dalšími kolegy," přiznává.

Na otázku, proč především se přihlásil do výběrového řízení, odpověděl, že toužil po změně. Hanč byl od roku 2011 generálním manažerem a uměleckým ředitelem České filharmonie, takže svět klasické hudby zná dokonale ze všech stránek.

"Člověk někdy potřebuje změnu. V České filharmonii jsem patnáct let, ve světě klasické hudby 21 let. Tak jsem si říkal, že to zkusím," vysvětluje Hanč.

Je to muž několika oborů. Vystudoval hru na klarinet na konzervatoři v Pardubicích, ale poté také Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, a to v oborech anglistika, amerikanistika a hudební věda. Než přišel do Prahy k České filharmonii, působil v letech 2005 až 2011 jako manažer orchestru Filharmonie Brno, odkud přešel do prvního českého orchestru.

Babička chtěla být operní pěvkyně

Při setkání s Aktuálně.cz mluvil také o tom, jak získal vztah ke klasické hudbě. "Moje babička Květuška Neprašová měla ráda vážnou hudbu. Chtěla být operní pěvkyní, dokonce udělala zkoušky na konzervatoř. Ale nemohla studovat, protože její rodiče neměli peníze. Nicméně způsobila to, že jsme v rodině stále zpívali," vypráví s úsměvem nový ředitel festivalu.

"Už v první nebo druhé třídě jsem šel za sbormistrem na základní škole ve Ždírci nad Doubravou a ptal jsem se ho, jestli by mě nepřijal do svého sboru, který byl pro žáky až někdy od třetí třídy. A on řekl, že jo. Tak to začalo, brzy jsem se naučil hrát na zobcovou flétnu a potom na klarinet," vypráví Hanč.

Cítím obrovskou radost, svěřil se Robert Hanč ze jmenování do funkce nového ředitele festivalu Pražské jaro, když přicházel na rozhovor pro Aktuálně.cz.
Cítím obrovskou radost, svěřil se Robert Hanč ze jmenování do funkce nového ředitele festivalu Pražské jaro, když přicházel na rozhovor pro Aktuálně.cz. | Foto: Radek Bartoníček

Nový šéf Pražského jara pochází z Vysočiny, byť se narodil v Ústí nad Labem. Kvůli špatnému ovzduší a s tím souvisejícími problémy se ze severu Čech rodina přestěhovala.

Pokud jde o s samotný festival, má spoustu plánů, což glosoval pro ČTK muzikolog a dlouholetý šéfredaktor hudebního časopisu Harmonie Luboš Stehlík.

Ideální kandidát

"Zaujalo mě, kolik má nový ředitel plánů, a kladu si otázku, kde na to vezme peníze," zapochyboval. Zároveň ale upozornil, že jmenování Hanče považuje z odborného hlediska za ideální. Velmi pochvalně se o Hančovi vyjádřili také další odborníci, například generální ředitel České filharmonie David Mareček.

"Hlavně chci, aby se Pražské jaro nadále řídilo svými hodnotami. Tedy uměleckou integritou, snahou dostat programy k co nejvíce lidem a odpovědností. A proto navrhuji, aby se festival ještě více věnoval hudebnímu vzdělávání. Čtvrtou hodnotou je komunita. Abychom dokázali co nejvíce spolupracovat a mít partnery," uvedl.

Čirá láska na pódiu. Prahu okouzlil hvězdný tenorista Bernheim s manželkou

Benjamin Berrnheim, sandra

Na dotaz, co nového by rád zařadil do programu na rok 2027, protože rok 2026 je už naplánovaný, nejdříve odpověděl, že má celou řadu nápadů.

"Všechny ty nápady mám rád. Nejprve ale o nich ale chci mluvit se svým týmem. Ale kdybych měl vybrat jeden příklad, tak mě napadá, že bych rád udělal ještě větší expanzi do Středočeského kraje. Jeho města jsou blízko Praze, takže spousta lidí jezdí za kulturou do Prahy, ale já bych rád některé akce festivalu uskutečnil na středočeských hradech a zámcích," prozradil Aktuálně.cz.

A jak chce získávat peníze pro festival se 120milionovým rozpočtem v době, kdy vláda mluví o výrazných škrtech v rozpočtu? "Všechno je o tom, jaké vytvoříme projekty. Když budou užitečné, a to Pražské jaro dělá, tak potom se nestydím o nějaké peníze říct. Ať už na ministerstvu, na městě nebo u sponzorů," ujišťuje. Minulý měsíc byla ostatně uzavřena tříletá smlouva, ve které se ministerstvo kultury zavázalo ročně poslat festivalu 35 milionů korun. Zbylé finance jsou složeny z prodeje vstupenek, příspěvku magistrátu a mnoha sponzorů festivalu. 

 
Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro
Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro

