Festival Pražské jaro bude mít od ledna nového ředitele. Bude jím Robert Hanč

Předchozí ředitel mezinárodního festivalu Pavel Trojan na konci června rezignoval. Na přechodné období do konce roku se ujal přípravy festivalu Milan Němeček, vrchní ředitel sekce živého umění ministerstva kultury.
Hudební manažer a pedagog Hanč od roku 2011 zastává funkci generálního manažera a uměleckého ředitele České filharmonie, v jejím čele by měl skončit. Vystudoval Konzervatoř Pardubice v oboru klarinet a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v oborech anglistika, amerikanistika a hudební věda. V letech 2005 až 2011 byl manažerem orchestru Filharmonie Brno, odkud přešel do České filharmonie.
"Až půjdu 31. prosince spát, tak si svléknu dres České filharmonie a až se probudím 1. ledna, obléknu si dres Pražského jara. Je možné, že se mi v České filharmonii do konce roku nepodaří předat úplně všechno, v tom případě bych byl do jara k dispozici jako konzultant," řekl Hanč. "Do festivalového ročníku 2026 zasahovat nebudu, ten je už postavený, budu tam jako jeho divák. V divadlech a velkých orchestrech se plánuje s dvou až tříletým předstihem. První případné změny, na kterých se domluvím s týmem a radou Pražského jara, budou až od roku 2027," dodal.
Mezinárodní výběrová komise byla složena ze dvou zástupců správní rady Pražského jara, po jednom zástupci umělecké a dozorčí rady Pražského jara, dvou zástupců odborné veřejnosti z České republiky, tří zástupců odborné veřejnosti ze zahraničí a jednoho zástupce ministerstva kultury.
"Po důkladném posouzení koncepcí a vyslechnutí prezentací čtyř kandidátů, kteří postoupili do finálového kola, se výběrová komise jednomyslně shodla na výběru pana Roberta Hanče jako nejvhodnějšího kandidáta na pozici ředitele Pražského jara. Svůj návrh komise následně předložila správní radě Pražského jara," shrnul stanovisko výběrové komise Bělor, který byl ředitelem Pražského jara v letech 2001 až 2022.
Festival Pražské jaro je obecně prospěšnou společností, přičemž peníze zejména od ministerstva kultury a hlavního města Prahy tvoří zhruba polovinu jeho rozpočtu, zbývající příjmy jdou od sponzorů, mecenášů a z tržeb ze vstupného.
Na 76 akcí letošního Pražského jara, včetně doprovodných programů, zavítalo podle pořadatelů přes 30 tisíc diváků, návštěvnost dosáhla 95 procent. Tržby z prodeje vstupenek činily 36,2 milionu korun, čímž téměř o 11 milionů korun překonaly loňské rekordní příjmy z prodeje. Na nový ročník je k dispozici přes 32 tisíc vstupenek na 38 koncertů i doprovodný program. Rozpočet na 81. ročník činí přibližně 120 milionů korun.
"Jsem rád, že do čela Pražského jara nastoupí jeden z nejzkušenějších hudebních manažerů v České republice, který ve svém dosavadním působišti, České filharmonii, jednoznačně prokázal své schopnosti," uvedl dnes ministr kultury v demisi Martin Baxa (ODS).
U zrodu Pražského jara stál v roce 1946 dirigent Rafael Kubelík. Hned na prvním ročníku se odehrál mezinárodní debut dirigenta Leonarda Bernsteina. Od roku 1947 se pevnou součástí festivalu stala rovněž Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro. Každoročně festival přináší na čtyři desítky koncertů. Nabídka sahá od středověké hudby po tvorbu žijících autorů.