Literatura

Zemřela spisovatelka Sophie Kinsella. Její Báječný svět shopaholiků byl i zfilmován

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Ve věku 55 let zemřela anglická spisovatelka Sophie Kinsella, autorka řady bestsellerů, včetně Báječného světa shopaholiků. S odvoláním na její rodinu o tom ve středu informoval zpravodajský web BBC. Spisovatelce, která publikovala pod pseudonymem a jejíž vlastní jméno bylo Madeleine Sophie Wickhamová, byla v roce 2022 diagnostikována agresivní forma rakoviny mozku.
Spisovatelka Sophie Kinsella na autogramiádě své knihy My Not So Perfect Life v anglickém Greenhithe 18. února 2017.
Spisovatelka Sophie Kinsella na autogramiádě své knihy My Not So Perfect Life v anglickém Greenhithe 18. února 2017. | Foto: Profimedia.cz

"S těžkým srdcem oznamujeme, že dnes ráno zemřela naše milovaná Sophie (známá také jako Maddy, či jako Maminka)," oznámila spisovatelčina rodina na instagramu. "Odešla pokojně, její poslední dny byly naplněny tím, co milovala nejvíc: rodinou, hudbou, teplem, Vánocemi a radostí… Navzdory nemoci, kterou nesla s nepředstavitelnou odvahou, se Sophie cítila opravdu obdarovaná - měla úžasnou rodinu, skvělé přátele a ve své literární kariéře dosáhla mimořádného úspěchu," uvádí se v příspěvku. Spisovatelka podle něj "nic nepovažovala za samozřejmost". "Bude nám nesmírně chybět - bolí nás z toho srdce," uvedla rodina.

Knih Sophie Kinsella se prodalo více než 50 milionů výtisků ve více než 60 zemích a byly přeloženy do více než 40 jazyků, včetně češtiny. Její poslední kniha What Does It Feel Like? (Jaký je to pocit?), která v anglicky mluvících zemích vyšla loni v říjnu, byla dojemným a vtipným vyprávěním o jejím boji s rakovinou, které Kinsella napsala po operaci mozku. Mezi její další knihy patří např. Dokážeš udržet tajemství? či Dokonalá nevěsta.

První dvě knihy z osmidílné série "shopaholiků" se dočkaly filmového zpracování v romantické komedii Baječný svět shopaholiků (2009) s Islou Fisherovou v hlavní roli.

 
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah úmrtí spisovatelka Isla Fisher

