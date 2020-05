Místo Harryho Pottera příšera, která požírá děti. Rowlingová zveřejnila novou knihu

Silnice I/3 z Českých Budějovic k hranicím s Rakouskem je v Netřebicích na Českokrumlovsku neprůjezdná. Zbortil se most, který opravují silničáři. Objížďky vedou přes Český Krumlov. Silničáři budou muset postavit nový most. Na místě se nikomu nic nestalo. ČTK to dnes řekl krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČTK zjišťuje.

Silničáři most už tři týdny opravovali. "Mohla po něm jezdit nákladní auta nad 3,5 tuny. Zřejmě nevydržel ten nápor a mostek se zbortil. Bude se muset postavit celý nový most," řekl Bajcura.