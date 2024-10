Od nástrojů mě muzikanti odhánějí, říká Kemel. Kreslíř vydal album, pokřtí ho Trojan

Už své páté hudební album zveřejnil karikaturista Miroslav Kemel. Desku nazvanou Mordyjé uvedl singlem Rusalka, k němuž videoklip vytvořila animátorka Linda Arbanová. Ta chystá i projekci pro křest, jenž se uskuteční na koncertu 27. listopadu v pražském Paláci Akropolis. Dorazí také hosté, kteří se podíleli na nahrávání, například kytarista Josef Štěpánek nebo herec Vladimír Javorský.

"Plus tam bude herec Ivan Trojan, můj kamarád z basketbalu, který slíbil, že zazpívá písničku Oči pod ledem. A doufám, že mi taky desku pokřtí," říká Miroslav Kemel.

Nahrávku vydala firma Indies Scope. Podle ní nabízí oproti dosavadním deskám více rychlých písní, nechybějí ale ani některé starší a lyričtější v přepracované podobě.

Album se jmenuje dle titulní skladby. "Písnička Mordyjé reflektuje současnou dobu, pocity obav, strachu, ztráty jistot a z toho pramenící touhu utéct od toho všeho před světem, sebou samým. Není to ale prvoplánové, v písničce je to schované, lze to vnímat i jinak a to mě baví. Písnička není o smutku a stýskání si, jde spíše o vzdor," objasňuje Kemel.

Pro šedesátiletého kreslíře hudba představuje únik od každodenního vymýšlení vtipů o současném světě a politice. "Od muziky si odpočinout nepotřebuju, spíše od věcí spojených s muzikou, jako jsou mejdany a koncertní šňůry. To pak zalézám do klidu a jsem rád sám. Hudební i kreslířská stránka se tak doplňují," říká. Album představí na sedmi koncertech v Plzni, Ostravě, Hradci Králové nebo Náchodě. Turné vyvrcholí 15. listopadu na šumperském festivalu Blues Alive a 27. listopadu v Paláci Akropolis.

Nahrávka čítá 13 písní, pod nimiž je Kemel podepsán jako autor všech textů a většiny muziky. Na některých skladbách spolupracoval s kytaristou Vlastimilem Konopiským a akordeonistou Tomášem Görtlerem. "Písničky přináším do kapely v syrové podobě, kluci to pak dotáhnou, oni jsou lepší muzikanti než já. Na hudbě děláme společně na rozdíl od karikatury, kde jsem solitér," srovnává Kemel.

Přestože sám hraje na akordeon, kytaru i foukací harmoniku, na nové desce pouze zpívá. "Od nástrojů mě muzikanti v kapele odhánějí. Já jsem takový písničkář k táboráku, na koncert mi občas dovolí vzít něco do ruky, ale do studia ne. Tohle rozdělení funguje," konstatuje.

Jako kreslíř svými vtipy reaguje na každodenní události formou politické satiry. Často se vrací k obecně platným anekdotám, například variacím na téma Adam a Eva nebo Trosečník na ostrůvku.

"Jako karikaturista sleduji zprávy z domova i ze světa a denně se trápím nad kresbou pokud možno aktuální a současně nadčasovou, což se ne vždy daří. Muzika mi pomáhá přežít ten stres z každodenní povinnosti odevzdat kresbu včas. A dovoluje mi ponořit se hlouběji do sebe, do svých příběhů bez nutnosti být vtipný a aktuální," uvádí.

Kemel v roce 2014 nastoupil do deníku Právo na uvolněné místo po Vladimíru Renčínovi. V jeho dosavadním působišti v Mladé frontě Dnes jej vystřídal Václav Teichmann. Kemel za sebou má i spolupráci s Lidovými novinami či Hospodářskými novinami. Svůj první vtip v někdejším deníku Práce publikoval roku 1987, v satirickém týdeníku Dikobraz se poprvé prosadil dva roky nato.

Vystudovaný stavař pořádá výstavy, v novém tisíciletí začal rovněž vystupovat jako písničkář. Zatím naposledy před třemi lety vydal album Vlčí stopy, které natočil s formací Blue Shadows hudebníka Petra Ostrouchova. Loni publikoval zpěvník ilustrovaný muzikantskými vtipy. Své umělecké činnosti Kemel odděluje, jako hudebník používá hovorovou variantu křestního jména a na Facebooku má dva samostatné profily.

Video: Singl Rusalka z Kemelovy nové desky