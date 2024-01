Vypršela práva na první film s Mickey Mousem. Nejrychleji toho využijí horory

V pondělí vypršela autorská práva na Parník Willie z roku 1928, což je první animovaný film s postavičkou Myšáka Mickeyho. Umělci již plánují, jak nového stavu využít. Chystají nejméně dva hororové snímky s postavičkou Mickey Mouse, informovala agentura AFP.

Firma Walt Disney Company, která vlastní práva na různé podoby jedné z nejznámějších animovaných postav, již uvedla, že bude pozorně hlídat případné porušení copyrightu. Uvolnění se totiž nevztahuje na podobu známé postavičky z pozdějších filmů, u kterých ještě lhůta 95 let neuplynula. Některé případy tak mohou skončit u soudu.

Podle americké legislativy autorská práva končí po 95 letech, díky čemuž nedávno obdobně vznikl horor Medvídek Pú: Krev a med. Nyní vypršel copyright i na němý film Parník Willie, který byl v USA uveden roku 1928. Záběry, kresby a postavy z něj mohou začít volně užívat umělci včetně filmařů, aniž by museli žádat o svolení či platit autorské poplatky společnosti Walt Disney Company.

Situace se zatím rozhodli využít dva tvůrci nízkonákladových hororů. "Chceme se jen pobavit," řekl režisér Jamie Bailey, když oznámil vznik hororové komedie Mickey's Mouse Trap, v překladu Past Myšáka Mickeyho. Ta se podle traileru odehrává na matějské pouti, kde řádí vrah v masce Mickey Mouse. Snímek by měl mít premiéru hned v březnu. "Snažili jsme se natočit přesný opak toho, co již existuje," sdělil britské BBC scenárista a producent Simon Phillips, který zároveň hraje vraha.

Podobný záměr mezitím pro časopis Variety.com deklaroval režisér Steven LaMorte, autor loňského hororu The Mean One. Své novince ještě nevybral název. Vyprávět však má o sadistickém myšákovi Mickeym, jenž na palubě trajektu mučí pasažéry. "Film Parník Willie potěšil několik generací, ale jeho radostný zevnějšek skrývá potenciál pro ryzí, vyšinutý teror," slibuje LaMorte.