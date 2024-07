Nechci do padesáti mlátit hlavou na pódiu. Marpo by rád obnovil zájem o country

Ve Spojených státech nahrál raper Otakar Petřina, známý jako Marpo, své nové album nazvané Cowboys & Dreamers. Na desce, kterou zveřejní tento pátek a jež kombinuje zvuk tvrdých kytar s rapem, country či elektronickou hudbou, opět spolupracoval s producentem Marcusem Tranem.

V singlu Ďábel na rameni hostuje zpěvák a raper JJ Lawhorn, v další již zveřejněné skladbě Welcome to Nashville účinkuje americký raper Struggle Jennings. Svým v pořadí devátým studiovým albem chce Marpo navázat na generaci Michala Tučného, Pavla Bobka nebo Roberta Křesťana a obnovit v tuzemsku zájem o country muziku.

Desku pokřtí 17. srpna v pražských Ledárnách Braník, kde vystoupí v rámci koncertů pod širým nebem Prague Open Air. "Zajímavé bude, že s námi zahraje host na pedal steel kytaru, takže se lidé mohou přijít podívat na typické country a mohlo by je to bavit," věří Marpo.

Deska volně navazuje na předchozí alba Backwoods Bred z roku 2021 a starší Dead Man Walking, na nichž Marpo poprvé kombinoval rap s country a blues.

"Není to úplné pokračování, myslím, že se to vyvíjí někam jinam. Já bych si chtěl udělat country projekt. Příští rok mi bude čtyřicet a mlátit na pódiu hlavou asi do padesáti let nebudu. Chci v nějaké modernější podobě navázat na generaci Tučného, Bobka a Křesťana," uvažuje Marpo.

Písně s producentem Tranem nahráli ve studiu Blackbird v americkém Nashvillu. "Poprvé v životě jsme přijeli s polotovarem, nebyly dopsané některé texty, z čehož jsem měl trochu hrůzu, ale chtěl jsem to nechat na atmosféře Nashvillu. A opravdu nás to inspirovalo. Bylo neskutečné pozorovat místní muzikanty. Já nahrál bubny, Marcus kytary a basy a k tomu přišla kapela, kde byly housle, pedal steel, harmonika a banjo. Nahrávat v Nashvillu s místními muzikanty byl splněný sen," konstatuje Marpo.

Své často osobní texty považuje za určitý druh terapie. "Nejvíce funguje to, co prožívám já. Třeba rozvod zažívá kdekdo, takže píseň Dveře může oslovit i táty, kteří nežijí se svými dětmi. V blbých chvílích mi muzika pomáhá, hlavně country, které je pozitivní," podotýká.

Na podzim se Marpo znovu chystá do USA, kde s Tranem zahrají na takzvaném showcase neboli akci pro tamní promotéry a producenty. Při té příležitosti by mělo vzniknout další EP. "Jednu z chystaných písní bych chtěl poslat panu Křesťanovi, jestli by si v ní nechtěl zazpívat," říká v narážce na Roberta Křesťana, pětašedesátiletou hvězdu českého country a bluegrassu.

Marpo pochází z hudební rodiny. Matka je promotérka, otec Ota Petřina byl uznávaným skladatelem a kytaristou spolupracujícím s Petrou Janů, Václavem Neckářem či dalšími. První desku Původ umění vydal Marpo v roce 2005. Tou dobou v rapových kláních vítězil nad kolegy jako Jamesem Colem nebo Čistychovem. Na prvotinu rok nato navázal albem Marpokalypsa, kde poprvé spolupracoval s americkými rapery.

Zahraniční hosty a produkci měl i na následujících dvou nahrávkách Rapstar a Knockout, které ale nebyly tak úspěšné, a tak v roce 2008 přijal nabídku bubnovat v kapele Chinaski, kde nahradil zesnulého Pavla Grohmana. Po odchodu v roce 2017 se začal naplno věnovat vlastnímu projektu TroubleGang.

Hned rok nato raper poprvé naplnil pražskou O2 arenu. V jeho tehdejší velkoryse pojaté show vybuchovaly ohně, reflektory oslnivě blikaly a rapová energie se mísila s tou rockovou. "V ozvucích americké country našel Marpo spojnici se svou rapovou výpovědí," napsal tehdy hudební kritik Honza Vedral.

Video: Singl Welcome To Nashville z Marpovy nové desky