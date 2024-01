Kluci od Metuje. Malina Brothers jedou na turné, na desce hraje Dylanův bubeník

Středečním koncertem ve Zlíně zahájí folková kapela Malina Brothers turné k nové desce nazvané V peřejích. Účinkuje na ní i Winston Watson, někdejší bubeník Boba Dylana. Formaci vedou tři bratři Malinové: bendžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef. Společně s kontrabasistou Pavlem Peroutkou a několika hosty teď poprvé natočili autorské album. Texty na něj přispěla i písničkářka Radůza.

"Pojedeme třiadvacet koncertů od ledna do dubna, během kterých se uskuteční tři křty, a to v Brně, Červeném Kostelci, to je naše domovina, a v Praze," vypočítává Josef Malina.

Na webu momentálně uvádějí vystoupení až do listopadu. "Návštěvníci uslyší všechny novinky z naší nejnovější desky plus několik starých dobrých písní," dodává Luboš Malina. Na album vybírali peníze prostřednictvím crowdfundingu, lidé jim poslali přes 200 tisíc korun.

Kromě Radůzy, která napsala slova ke skladbám Z odřených vlaků nebo Růže z Killarney, jedním textem přispěl i zpěvák a kytarista Pepa Lábus. Pět vlastních pak dodali sami hudebníci. Nástrojové obsazení rozšířili irští muzikanti: harfistka Eilis Lavelle a flétnista Robert Harvey. V instrumentálce Dostavník znějí v hudební nadsázce lesní rohy, které nahráli David Minár z libereckého divadla a Mikuláš Koska z České filharmonie.

Ve skladbě Odjíždím do Kalifornie účinkuje Winston Watson, jenž v letech 1992 až 1996 jako bubeník doprovázel Boba Dylana. "Potkali jsme se náhodou ve studiu Sono a požádali ho, jestli by nám do jedné písně nenahrál bicí," popisuje Luboš Malina. "Když slyšel nahrávku, rozzářil se a řekl, že to zní jako kapela jeho matky. Právě na téhle muzice totiž vyrůstal a možná proto dokázal natočit bicí hned napoprvé. Byla to velká radost," dodává.

Zkušení hudebníci skladby věnovali domovskému Náchodsku či řece Metuji. Jen dvě výjimky potvrzují pravidlo: melodii Růže z Killarney napsal americký hráč na foukací harmoniku Charlie McCoy, Odjíždím do Kalifornie zase již dávno nežijící texaský průkopník country Ernest Tubb.

"Doteď jsme na předchozích deskách písničky přebírali, ať už to byly skladby Mirka Skunka Jaroše nebo americká romantika. A najednou vznikly originální české texty, které se týkají nás, našeho kraje a toho, co tam prožíváme. Z písniček je cítit určitá nostalgie, návraty do dětství, kdy jsme se učili první akordy a naplno zažívali romantiku Pekelského údolí nad řekou Metují," vzpomíná Josef Malina.

Náchodská skupina má za sebou vyprodané koncerty, turné v USA i pět alb. Její cestu k muzice ukazuje třičtvrtěhodinový dokumentární film nazvaný Kluci od Metuje. "Malina Brothers je pro mě jako si zahrát v hospodě. Akorát jsme tu muziku vzali na pódium a dali jí lepší kabát," dodává Luboš Malina, jinak nejznámější jako člen bluegrassové skupiny Druhá tráva vedené Robertem Křesťanem.

Video: Skladba V peřejích od Malina Brothers