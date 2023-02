Malba chlapce, který poráží Putina v judu, se dostala na ukrajinské poštovní známky

Ukrajinci stáli ve frontách na poštovní známku s nástěnnou malbou britského umělce Banksyho, na níž malý chlapec poráží dospělého muže v judu. Známka vyšla v pátek při příležitosti roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu, informovaly tiskové agentury.

Na domech poničených ruskými útoky na Ukrajině se objevily graffiti od britského umělce Banksyho. | Foto: Banksy via Instagram/via REUTERS

Koupající se vousatý muž v Boroďance. | Foto: Banksy via Instagram/via REUTERS

Banksy potvrdil, že je autorem této nástěnné malby, která se společně s několika dalšími objevila v bombardovaných částech Ukrajiny v listopadu loňského roku. Dílo evokuje ukrajinskou armádu, která sráží k zemi ruského prezidenta Vladimira Putina, o němž je známo, že je držitelem černého pásu v judu.

"Mysleli jsme si, že právě tahle známka, tohle graffiti, bude nejlepším vyjádřením toho, co si každý Ukrajinec myslí o našem nepříteli," citovala agentura Reuters šéfa ukrajinské poštovní služby Ihora Smiljanského.

Banksy scénu chlapce s judistou nastříkal na zničenou zeď ve městě Boroďanka severozápadně od Kyjeva, kde na začátku invaze ruská letadla při náletech zničila mnoho budov.

Britský umělec již dříve potvrdil, že na Ukrajině vytvořil dalších šest maleb. Také v Boroďance vzniklo graffiti gymnastky, která dělá stojku uprostřed trosek zničeného domu po ruském ostřelování.

Mezi další jeho díla patří také žena v županu s natáčkami ve vlasech a v plynové masce s hasicím přístrojem, koupající se vousatý muž, gymnastka s obvazem na krku, která tančí se stuhou nad dírou ve zdi budovy v Irpini. Banksy také využil již existující graffiti penisu a proměnil jej v jadernou hlavici naloženou na korbě obrněného kamionu.

Banksy je jedním z nejslavnějších světových umělců - a zároveň zůstává zcela anonymní. Proslavil se na začátku 90. let pouličními graffiti v Bristolu. Během dalších let se jeho práce objevily v Paříži, New Yorku a Park City v Utahu. Média jej často popisují jako "nepolapitelného" a "tajemného" či "guerillového" pouličního umělce. Mezi jeho fanoušky patří i největší světové celebrity.