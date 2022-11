Gymnastka dělá stojku uprostřed trosek. Banksy sprejoval na Ukrajině

Na budově poničené ruským ostřelováním vytvořil britský umělec Banksy nástěnnou malbu ukrajinské gymnastky. Snímek graffiti v městečku Boroďanka, které leží asi 50 kilometrů severozápadně od Kyjeva, zveřejnil na Instagramu. O pravosti dalších tří děl, jež by také mohla být jeho, zatím není jasno.

Jediná práce, k níž se Banksy v posledních dnech přihlásil, zobrazuje gymnastku dělající stojku uprostřed trosek. Boroďanka byla jedním z míst nejzasaženějších ruským bombardováním Ukrajiny bezprostředně po začátku ruské invaze 24. února. Vojáci vyslaní Kremlem ji pak několik týdnů okupovali, než obyvatele v dubnu osvobodila ukrajinská armáda.

Další dílo z Boroďanky, jehož pravost však Banksy zatím nepotvrdil, zobrazuje muže podobajícího se Vladimiru Putinovi, kterého malý chlapec poráží v zápase v judu. Ruský prezident je držitelem černého pásu v judu.

Po osvobození Boroďanky uvedl zpravodaj BBC Jeremy Bowen, veterán mezi válečnými korespondenty, že škody způsobené ruským ostřelováním města byly nejhorší, jaké v té době na Ukrajině viděl. Několik svědků řeklo, že ruští vojáci překazili pokusy vyprostit přeživší z trosek zničených budov a se zbraní v ruce vyhrožovali lidem, kteří chtěli pomoct. BBC rovněž zveřejnila příběh místního policisty, který při jediném ruském zásahu přišel o šest příbuzných - matku, otce, bratra, babičku, manželku a roční dceru.

Třetí graffiti nedávno objevené na Ukrajině, které by také mohlo být Banksyho, ukazuje gymnastku, jež tančí se stuhou a obvazem na krku nad dírou zející ve zdi budovy ve městě Irpiň u Kyjeva. To smutně proslulo masakrem stovek civilistů ruskými okupanty.

Čtvrté dílo, rovněž připomínající Banksyho styl, zobrazuje dvě děti houpající se na "ježku", tedy protitankové překážce. Tato práce se nachází na betonové obranné překážce v Kyjevě.

Banksy je jedním z nejslavnějších světových umělců, přestože zůstává zcela anonymní. Proslul začátkem 90. let minulého století pouličními graffiti v anglickém Bristolu. Během dalších let se jeho práce objevily v Paříži, New Yorku a dalších světových metropolích. Média jej často popisují jako nepolapitelného či tajemného. Mezi jeho fanoušky patří i světové celebrity.

Města a vesnice v Kyjevské oblasti byly mezi prvními na Ukrajině, které letos v únoru pocítily ruskou agresi. Část regionu hned v prvních dnech invaze obsadila okupační vojska, ta se odsud stáhla zhruba začátkem dubna. Po osvobození obcí svět šokovaly informace o masakrech civilistů ruskými vojáky a nálezy masových hrobů. Moskva zodpovědnost popírá.