Přijedou králové jižanského rocku. Lynyrd Skynyrd poprvé vystoupí v Praze

Přestože existují od roku 1964, do české metropole zavítají poprvé. Slavná americká skupina Lynyrd Skynyrd, která zpopularizovala žánr zvaný jižanský rock a do jejíchž dějin patří také tragické letecké neštěstí, vystoupí 7. července 2025 v pražské O2 areně. Nejspíš tam zahraje také svůj nejznámější hit Sweet Home Alabama.

Vstupenky za cenu od 1490 korun bude možné koupit v sítích Ticketmaster a Ticketportal od tohoto pátku, oznámila pořadatelská agentura Live Nation. Podle ní Lynyrd Skynyrd dorazí v rámci turné oslavujícího 50 let na scéně.

Skupinu, jež zkombinovala tvrdou blues-rockovou hudbu s image jižanských rebelů, založil ještě jako středoškolák na Floridě zpěvák Ronnie Van Zant. Na vrcholu slávy byla v 70. letech minulého století, kdy slavila úspěch s hity jako Free Bird, Sweet Home Alabama, Simple Man nebo What's Your Name.

V říjnu 1977 však tři tehdejší členové včetně frontmana Van Zanta zahynuli při leteckém neštěstí v Mississippi, ze kterého další vyvázli se zraněními. Následně se Lynyrd Skynyrd na deset let odmlčeli. Až od roku 1987 nově vystupují se zpěvákovým mladším bratrem, dnes čtyřiašedesátiletým Johnnym Van Zantem. Ten přijede se spoluhráči také letos do Prahy.

Současnou sestavu dále tvoří původně bubeník a dnes kytarista či hráč na mandolínu Rickey Medlocke, baskytarista Keith Christopher, bubeník Michael Cartellone, kytaristé Damon Johnson a Mark Matejka, klávesista Peter Keys plus vokalistky Carol Chase a Stacy Michelle.

V roce 2006 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy, o devět let později se představili na plochodrážním stadionu v Plzni, kde 1. května pod širým nebem připomněli konec druhé světové války a osvobození města americkou armádou.

Ještě před pandemií koronaviru zahájili koncertní šňůru The Last of the Street Survivors Farewell Tour, kterou původně označovali za rozlučkovou. Pro velký úspěch ji ale prodloužili a nakonec budou Lynyrd Skynyrd koncertovat minimálně ještě letos. Do světa už však vyrážejí bez posledního zbývajícího člena původní formace - kytarista Gary Rossington zemřel předloni ve věku 71 let.

Video: Lynyrd Skynyrd hrají Sweet Home Alabama