Recenze: Film Lovec Kraven je v podstatě ryzí béčko. S komiksy moc společného nemá

Má sílu a mrštnost jako lev. Doslova. Neboť hrdina známý pod přezdívkou Lovec Kraven v sobě kapku lví krve nosí. Byť českému publiku není příliš známý, patří k nejstarším Spider-Manovým protivníkům. Nový stejnojmenný snímek zkoumá, odkud se vzal.

Po trilogii o Venomovi a filmu Morbius jde o další počin takzvaného Sony's Spider-Man Universe, v jehož rámci však poněkud paradoxně vznikají hlavně příběhy bez titulního superhrdiny, jenž se po plátně prohání spíše u konkurenčního studia Marvel. A zatímco i Marvel hledá cesty, jak svou gigantickou franšízu udržet při chodu, u Sony zatím recept na úspěch nenašli.

Všechny předchozí snímky se pokoušely o trochu drsnější a temnější komiksové příběhy, obzvláště Morbius z roku 2022 byl už spíše béčkem upomínajícím na nějaké starší pokusy v tomto žánru z hlubin 90. let minulého století.

Lovec Kraven jde podobnou cestou a přidává na násilí, k čemuž mu v Americe dopomáhá i rating R, tedy cílení na starší publikum. V praxi to mimo jiné znamená, že na plátně může být vidět prolitá krev. A ta cáká hned v úvodu, kdy se protagonista v přestrojení dostává do ruské věznice kdesi na Sibiři, aby dokončil svůj úkol - zabít šéfa žaláře a jednoho z gangsterů, na něž ruka zákona nedosáhne. To je totiž Kravenovo poslání: sprovodit ze světa ty, kdo unikají před spravedlností.

V komiksech patřil Kraven k padouchům, kteří měli jakési krédo, a občas byl spíše antihrdinou než zlosynem, dokonce v některých příbězích bojoval po Spider-Manově boku. I tak ale snaha studia Sony vytvářet z padouchů hlavní hrdiny nových filmů působí stále rozpačitěji.

Lovec Kraven je v podstatě ryzí akční béčko, které by šlo snadno odbýt nejapným vtípkem, kdy v druhém slovu z názvu prohodíme písmenko "e" za písmenko "i".

Je to snímek o synovi ruského oligarchy, jenž se rozhodne nepokračovat v otcových stopách. Při lovu lvů málem přijde o život, zato získá nadlidské schopnosti. Po tomto incidentu si uvědomí, že místo africké fauny by raději lovil právě takové osoby, jako je jeho otec. Pak už je to celé jen o tom, že tu docela hodně umírají lidé.

Zatímco některé pozoruhodné superhrdinské počiny jako letošní seriál Tučňák se hrdě hlásí k šestákovým či brakovým kořenům, ale invenčně je mísí s jinými vlivy, Lovec Kraven si nehraje vůbec na nic. Jeho americký tvůrce J.C. Chandor je celkem zručný akční režisér a během honiček, přestřelek či pěstních soubojů mu to jde o poznání více než při práci s postavami.

Aaron Taylor-Johnson v titulní roli má styl, i když je to jednorozměrně směšný protagonista. O něco hůře působí oteklý Russell Crowe coby jeho zlodušský otec.

Než dojde k poměrně působivému akčnímu finále, hrdina se prostě náhodně objevuje na různých místech, třeba navštěvuje bratra, jenž se z otcova mafiánského vlivu nevymanil, nebo se zjevuje tam, kde se lidé krutě chovají ke zvěři - a on se pak na oplátku stejně krutě chová k nim.

Lovec Kraven je stále o něco zábavnější než úmorně temný, hororově laděný Morbius, především díky zručně režírované, byť nijak objevné akci. Kvůli černobílým postavám však působí jako další výstřel do prázdna, jako snaha stvořit univerzum z prvků, které nemohou být dlouhodobě nosné.

Kdyby se vyměnila jména postav a film by uvedl Netflix, snadno by zapadl do řady zapomenutelných žánrovek, které tato platforma produkuje ve značném množství. Tam by se Lovec Kraven hodil spíš - a možná by leckdo z diváků podotkl něco jako "na platformy dobrý".

Už o něco hůře si lze představit, že by došlo k migraci mezi hollywoodskými studii Sony a Marvel, která od sebe práva na spidermanovské postavy v poslední dekádě různě odkupují a sdílejí. Kdyby se Lovec Kraven vydal za Spider-Manem a Avengers, působil by tam jako postarší chudý příbuzný, takový ten prastrýček, na něhož všichni hledí spíše soucitně.

Muž se lvím tesákem pohupujícím se na provázku u krku vypadá jako relikt odkudsi z roku 1964, kdy v komiksech přišel na svět. Nebo možná z "osmdesátkových" akčních filmů typu Krokodýl Dundee. Jenže i oproti tomuto chlapíkovi, běhajícímu po australských hospodách s vycpaným krokodýlem pod paží, vyznívá Kraven jako o něco lacinější odvar.

Komiksovým velkofilmem Lovec Kraven nemůže a asi ani nechce být. Na zdařilé béčko postrádá tempo, nadhled i vtip. A svými akčními záblesky to nespasí, byť zrovna jednoduchá efektní akce předčí leckterou přehnaně digitální akční melu v těch průměrnějších marvelovkách.