Recenze: Venom 3 je nepovedený superhrdinský film. Ale není to špatná komedie

Vězí kdesi uprostřed Mexika, myslí si, že kvůli vraždě po něm pátrá policie, a stále uvnitř něj bydlí podivný zubatý symbiont z jiné dimenze, který rád požírá čokoládu a lidské hlavy. Bývalý novinář Eddie Brock má také ve třetím díle akční filmové série Venom tu potíž, že své tělo ovládá jen napůl.

V novince, kterou od čtvrtka promítají česká kina, tvůrci už zcela rezignovali na epické superhrdinské vyprávění. Pouze sledují, jak si Tom Hardy v hlavní roli hraje na kočku a myš sám se sebou.

Scenáristka předchozích dvou částí a nyní debutující režisérka Kelly Marcel zavádí děj filmu Venom: Poslední tanec do míst, v nichž u komiksové předlohy probíhá mohutný vesmírný masakr.

Této řeže se účastní hromady potvor i démonický záporák zvaný Knull. Snímek jej ukazuje jen v několika záblescích. Na Zemi však antagonista pošle alespoň zmutovanou ještěrku vypadající, jako kdyby měl Predátor dítě s netopýrem. A ta jde Eddiemu i jeho vnitřnímu parťákovi po krku, protože hrdina má v sobě cosi, co sehraje zásadní roli v osudu galaxie. Tak, s dějem bychom byli v zásadě hotovi.

Třetí Venom opět sází především na komediální charisma sedmačtyřicetiletého Toma Hardyho. Žánrově jde vlastně o čistou epizodickou "kámošskou" komedii, byť jednotlivé eskapády pohání krvežíznivá potvora z vesmíru.

Venom je hrdina od Marvelu, na jedné straně hodně temný, na druhé to má být další hláškující komik z party, kam lze jinak řadit "hodného souseda odvedle" Spider-Mana a trochu tvrdšího průpovídkáře Deadpoola.

Fanoušky komiksů, kde paralelně probíhá velkolepá řežba, musí zákonitě popouzet stylizace plně soustředěná na Eddieho a vztah s parťákem, kterého v sobě nosí uvnitř.

V předchozích dílech z let 2018 a 2021 šlo ještě o zápas v duchu "co se škádlívá, rádo se mívá". Tedy o klasický koncept takzvaných buddy komedií, kde si k sobě dva parťáci rozdílného naturelu pozvolna hledají cestu. S tím rozdílem, že tentokrát oba sdílejí jedno tělo a v duchu Dr. Jekylla a pana Hydea se o něj přetahují. A také s tím rozdílem, že u toho o dost více umírají lidé.

Ve třetí části už je ale z Venoma celkem krotký hodný kamarád, který má dokonce občas rád lidi, byť jej stále popouzí nutkání někoho sežrat.

Nový snímek připomíná svéráznou road movie. Protagonista se hodlá dostat do New Yorku, aniž by pro to měl kdovíjak zásadní důvod. Jen chce svému zubatému kolegovi ukázat sochu Svobody.

Bohužel musí cestovat v letadle třídou, která má ještě o něco horší parametry než takzvaná economy - konkrétně zvenčí přilepený na trupu airbusu. Bohužel i tam si ho najde zlá ještěrka z vesmíru, a tak po souboji končí kdesi uprostřed pustiny v Nevadě.

Cestou vyzkouší další netradiční dopravní prostředky - od koně, kterého si Venom osedlá poněkud brutálním způsobem a promění ho v démonické cválající monstrum, po hippiesáckou dodávku obydlenou svéráznou rodinkou, jež velmi ráda hraje píseň Space Oddity od Davida Bowieho na ukulele.

Film si nedělá hlavu s logikou a nechce se ani nijak podílet na budování marvelovského univerza. To v posledních letech utrpělo tolik šrámů, že i povedenější snímky od této společnosti se jen smějí samy sobě a sebekriticky se omlouvají divákům za to, co bylo od posledních Avengers v tomto vesmíru napácháno.

Coby čistá, epizodická komedie vlastně nový Venom celkem funguje. Protagonista z více či méně absurdních důvodů celou dobu nemá boty. Dále tu například uprostřed načančaného lasvegaského hotelu dojde na bizarní taneční číslo za pomocí mimozemských chapadel - co na tom, že hrdina nesmyslně ohrožuje život blízké osoby, jen aby si hezky zatančil.

Pokud divákům nevadí podobné lapsy a to, že autoři ochotně obětují koherenci zápletky protagonistovu nezávaznému blbnutí, lze se třetím Venomem poměrně pobavit. Připomíná rozpustilé skotačení v marvelovském multiverzu, beztak natolik porouchaném, že už je celkem jedno, zda věci v novince dávají, nebo nedávají smysl.

Charisma Toma Hardyho, který se v roli našel, utáhne poměrně hodně. Byť podobně jako v předchozích snímcích platí, že ono špičkování s monstrem uvnitř je místy až příliš dětinské, postavené na stále stejném principu.

Venom je tedy celkem nepovedený superhrdinský snímek. Ale není to špatná komedie. Nedonutí plácat se do stehen, spíš občas vyvolá drobný úsměv. Avšak je to zároveň úsměv nad tím, jak málo už stačí, aby byl divák u filmů od Marvelu spokojený.

V univerzu, které fandí hrdinům ze smetiště a letos jej udržel v chodu antihrdina Deadpool svým sympaticky odlehčeným dobrodružstvím, je otrhaný bosý Eddie s Venomem uvnitř celkem zábavný přírůstek do této galerie nuzáků a otloukánků.

Akorát ty sympatie k němu lze až příliš snadno nazvat lítostí. Z franšízy, jež před dvěma dekádami proměnila Hollywood, zbylo jen takové smetiště, kterým se potulují osamocení chudáčci. Pokud jde o svérázný druh labutích písní a umíráčků, tak jde jejich cinkání poslouchat a být s ním relativně v míru.