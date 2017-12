před 5 hodinami

Ve věku 77 let zemřela americká autorka detektivek Sue Graftonová. Oznámila to v pátek její dcera, která řekla, že matka dva roky bojovala s rakovinou. Knihy Sue Graftonové vycházely také v Česku. Spisovatelku proslavily romány, jejichž názvy se odvíjejí podle abecedního pořadí. Poslední kniha se podle dcery jmenuje Y jako Yesterday (včera). Příběhy se odehrávají v Kalifornii a hlavní postavou je vyšetřovatelka Kinsey Millhoneová. Graftonová začala psát v 18 letech a první knihu dokončila, když jí bylo 22 let. Psala také televizní scénáře a adaptovala detektivky Agathy Christie.

