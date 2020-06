Umělá bytost hledá majitele. Nobelista Ishiguro po šesti letech napsal román

Britský prozaik Kazuo Ishiguro, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 2017, po šesti letech vydá nový román. Kniha nazvaná Klara and the Sun (Klara a slunce), jejíž hlavní hrdinkou je umělá bytost toužící najít lidského majitele, se v knihkupectvích objeví v březnu příštího roku. Informovalo o tom anglické nakladatelství Faber.

Pětašedesátiletý Kazuo Ishiguro vydá novou knihu poprvé od chvíle, kdy se před třemi lety stal laureátem Nobelovy ceny za "romány velké citové síly, které odhalují hlubiny skrývající se pod naším iluzorním pocitem spojení se světem".

Jeho předchozí próza Pohřbený obr, odehrávající se v mytické artušovské Anglii, kde kromě lidí žije i dračice, vyšla roku 2015.

"Ishigurovo psaní je opět napínavé a překvapivé, zároveň v naprostém souladu s celým jeho dosavadním dílem," tvrdí Angus Cargill, vedoucí redaktor nakladatelství Faber.

Podle něj je umělá hrdinka knihy Klara vybavená mimořádnými pozorovacími schopnostmi. V obchodu, kde je umístěna, si prohlíží kolemjdoucí a doufá, že mezi nimi najde majitele. "Když se objeví možnost, že se její situace navždy změní, Klara je varována, aby příliš neočekávala od toho, co jí lidé slibují," stojí v anotaci knihy.

Umělým, respektive naklonovaným bytostem sloužícím jako dárci orgánů se Ishiguro věnoval už v knize nazvané Neopouštěj mě.

Kazuo Ishiguro se narodil v japonském Naganu, od šesti let ale žije v Británii a považuje se za anglického spisovatele. Pochází ze slavné generace britských autorů, jako jsou Ian McEwan či Martin Amis.

Debutoval roku 1982 románem Vybledlá krajina s kopci. Sedm let nato obdržel Bookerovu cenu za svou třetí knihu Soumrak dne, kterou lze číst jako případovou studii emocionálního zmrzačení i vlastní interpretaci až posvátně uctívaného období zlaté éry kolonialismu. Román o stárnoucím majordomovi, který na cestě po anglickém venkově bilancuje život loajálního zaměstnance na panském sídle, byl zfilmován s Anthonym Hopkinsem a Emmou Thompsonovou v hlavních rolích.

Postavení na britské literární scéně si vydobyl postkoloniální tematikou, vycizelovaným stylem, realistickým způsobem vyprávění ve dvou prolínajících se časových rovinách či celkovým melancholickým naladěním své tvorby.

"Je to mistr drobnokresby a jemných portrétů. Někteří v tom spatřují odkaz japonského umění, on sám to nicméně odmítá a je pravda, že v jeho stylu lze vidět jasný odkaz dlouhé tradice anglické literatury," napsal o něm překladatel jeho knih, anglista Ladislav Nagy, v článku pro Aktuálně.cz.

"Jako cizinec se Ishiguro nebojí typicky britských témat, nemá posvátnou úctu k viktoriánské éře ani třídnímu systému, natož k literární klasice, se kterou si ve svých románech rád pohrává. I díky tomu jsou jeho díla postavena mimo jiné na pastiši stylů, nápodobě literárních vzorů, nejednou pospojovaných do neotřelých kombinací," uvedla o Ishigurovi anglistka Markéta Musilová v Hospodářských novinách.

Všechny autorovy romány včetně Malíře pomíjivého světa, zasazeného do válečného a poválečného Japonska, již byly přeloženy do češtiny. Nedávno Argo vydalo i jeho nejrozsáhlejší prózu Neutěšenci z roku 1995, osobitou románovou tragikomedii odehrávající se v evropské metropoli připomínající kombinaci Prahy a Vídně. Do města v knize přijíždí klavírní virtuos, od jehož vystoupení občané očekávají duchovní obrodu upadající obce.