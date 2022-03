Psal, dokud se nevrátí rakovina. Tóibín získal cenu za román o Thomasi Mannovi

Literární ocenění Rathbones Folio Prize v úterý získal šestašedesátiletý irský spisovatel Colm Tóibín za prózu The Magician (Kouzelník). Jedná se o fiktivní životopis německého romanopisce Thomase Manna, držitele Nobelovy ceny za literaturu a autora slavné Smrti v Benátkách nebo Kouzelného vrchu.

O Colmu Tóibínovi vloni irská televize RTÉ One natočila dokumentární film nazvaný On Memory’s Shore (Na pobřeží vzpomínek). | Foto: RTÉ

O udělení ceny informovala agentura AP. Tóibín už začátkem tisíciletí vydal podobně koncipovaný román Mistr o americkém prozaikovi Henrym Jamesovi z druhé poloviny 19. století.

Irský spisovatel je známý také v Česku, roku 1994 navštívil Festival spisovatelů Praha. V minulé dekádě mu nakladatelství Mladá fronta kromě Mistra publikovalo romány Brooklyn a Mariina závěť.

O vítězi rozhodla porota složená z literátek Tessy Hadleyové, Rachel Longové a novináře Williama Atkinse. Vybírali z 80 nominovaných, mezi nimiž byl dále Jihoafričan Damon Galgut, anglická básnířka Selima Hillová nebo publikace o dějinách umění, popisuje agentura AP.

Přesto se porotci jednomyslně shodli na vítězi. Kouzelníka označují za "objemný, vlídný a ambiciózní román, jenž pokrývá významnou část 20. století, a přitom je ukotvený v soukromém životě jednoho člověka".

Podle britského deníku Guardian napsal Colm Tóibín první čtyři kapitoly předtím, než mu lékaři v roce 2018 diagnostikovali rakovinu. Následujícího půl roku podstupoval chemoterapii. "Věděl jsem, že pokud se rakovina vrátí, nikdy Kouzelníka nedopíšu," říká. "Jakmile jsem se tak mohl vrátit k práci, pracoval jsem, co nejrychleji to šlo," dodává literát, jemuž se rakovina nevrátila.

Vítězství vnímá jako ocenění let, kdy na knize pracoval. "Podklady jsem shromažďoval 15 roků. Cílem ale bylo, aby to na čtenáře nepůsobilo jako historická studie, spíš jsem se snažil odvyprávět příběh jedné rodiny žijící v překotné době," dodává. S oceněním převezme šek na 30 tisíc liber, v přepočtu 887 tisíc korun.

Ocenění Rathbones Folio Prize, dříve známé jen jako Folio Prize, existuje od roku 2014. Vzniklo coby náročnější alternativa ke konkurenční Bookerově ceně, která se dle pořadatelů Folia začala příliš orientovat na mainstream. Na rozdíl od ní porota Folio Prize bere v potaz i literaturu faktu nebo poezii.

Cenu založil literární agent Andrew Kidd, jejími dosavadními laureáty jsou americký romanopisec George Saunders, mexická literátka Valeria Luiselli či naposledy vloni Carmen Maria Machadová. Od roku 2017 ocenění sponzoruje investiční firma Rathbone Investment Management.

Irský básník, prozaik a esejista Tóibín vystudoval angličtinu a historii na univerzitě v Dublinu, v letech 1975 až 1978 pobýval v Barceloně. Tam našel inspiraci pro svůj debutový román Jih, publikovaný v roce 1990. Literatuře se chtěl věnovat od dospívání. "Mezi dvanáctým a dvacátým rokem jsem psal denně. Pak jsem odjel do Barcelony, kde byl život příliš vzrušující na to, abych psal," uvedl dříve pro Guardian.

Po návratu do Irska pracoval jako novinář deníku The Sunday Tribune, psal literární kritiky, politické komentáře, knižně vydal reportáže z cest po Egyptu nebo Súdánu. Dnes je také autorem několika povídkových souborů. Působí na univerzitě v Princetonu a žije střídavě v New Yorku a katolickém Irsku, kde se angažuje za práva sexuálních menšin. Před šesti lety v rozhovoru pro deník E15 pochválil díla českých spisovatelů Milana Kundery a Ivana Klímy.

Podle jeho románu Brooklyn o dívce, jež v 50. letech minulého století odjede za prací do New Yorku, vznikl stejnojmenný film nominovaný na Oscara. Hlavní roli v něm ztvárnila Saoirse Ronanová.