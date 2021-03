Proč nemá báseň černošky překládat běloch. Držitel Bookerovy ceny se vzdal zakázky

V Nizozemsku vypukl spor o překlad básně mladé Američanky Amandy Gormanové. Ta se proslavila vystoupením na lednové inauguraci prezidenta Joea Bidena, krátce nato poskytla rozhovory manželům Obamovým či moderátorce Oprah Winfreyové a nakonec četla ještě na finále ligy amerického fotbalu Super Bowl. Její knihy se záhy zařadily k nejprodávanějším titulům v USA.

Nakladatelství Meulenhoff si přálo, aby dílo dvaadvacetileté černošské básnířky do nizozemštiny přeložil oceňovaný spisovatel Marieke Lucas Rijneveld. Ten nabídku nejdřív přijal. Po vlně kritiky, podle níž měla zakázku dostat černoška, se ale Rijneveld překládání vzdal, informuje nizozemský server Nos.

Devětadvacetiletý Rijneveld, jenž se identifikuje jako žena i muž, píše poezii a prózu. Loni za temný příběh z nizozemského venkova nazvaný The Discomfort of Evening (Večerní nepokoj) získal prestižní Mezinárodní Bookerovu cenu.

Nabídku přeložit báseň The Hill We Climb (Kopec, na nějž stoupáme), kterou Gormanová přednesla na lednové inauguraci Joea Bidena, nejprve Rijneveld přijal. Na díle Gormanové se mu líbilo, že "v době sílící polarizace dokazuje mladým hlasem sílu mluveného slova, sílu usmíření, sílu někoho, kdo se dívá do budoucnosti, a ne svrchu na ostatní", uvedl.

V pátek ale na Twitteru oznámil, že si to rozmyslel. Učinil tak po kritice některých nizozemských médií a uživatelů sociálních sítí, podle nichž by dílo černošské básnířky do nizozemštiny neměl přeložit běloch.

"Vyděsil mě poprask okolo toho, že bych měl šířit poselství Amandy Gormanové. Rozumím všem, které ranil fakt, že si Meulenhoff vybral mě," uvedl Rijneveld.

Ředitelka nakladatelství Maike le Nobleová překladatele nejprve hájila. Uvedla mimo jiné, že "Amanda Gormanová byla sama hned nadšená z výběru tohoto mladého autora", který podobně jako ona dosáhl slávy hned na začátku kariéry.

V pátek však Le Nobleová uvedla, že se chce z kauzy poučit. "Budeme hledat tým, se kterým bychom co nejlépe spolupracovali na překladu Amandiných slov a jejího poselství plného naděje a inspirace tak, aby to bylo co nejvíce v jejím duchu," konstatovala.

Kritika se na nakladatelství Meulenhoff i Rijnevelda snesla na sociálních sítích, ale také v některých médiích.

Pozornost upoutal především komentář novinářky a černošské aktivistky Janice Deulové. V celostátním listu de Volkskrant napsala, že proti Rijneveldovi nic nemá, ale "proč nevybrat spisovatelku, která je stejně jako Gormanová umělcem mluveného slova, je mladá, je to žena a je nesmlouvavě černá"?

"Pro mě je to nepochopitelné rozhodnutí, stejně jako pro mnohé další, kteří na sociálních sítích vyjádřili svou bolest, frustraci, zlost a zklamání," napsala Deulová. "Není to přinejmenším promarněná příležitost, dát tuhle zakázku Marieke Lucasovi Rijneveldovi? Je bílý, nebinární, s překládáním nemá zkušenosti, a přesto ho nakladatelství označuje za vysněného překladatele?" argumentovala.

Po Rijneveldově oznámení, že báseň Gormanové překládat nebude, mu aktivistka na Twitteru poděkovala.

Marieke Lucas Rijneveld geeft vertaalopdracht terug. Dank voor deze beslissing @MLRijneveld @Meulenhoff pic.twitter.com/fpmnaeWQXI — Janice Deul (@JaniceDeul) February 26, 2021

Báseň Amandy Gormanové, která zazněla na Bidenově inauguraci, měla spolu s několika dalšími ve sbírce vyjít nizozemsky koncem března. Zda se kvůli problémům termín posune, nakladatelství zatím nesdělilo.