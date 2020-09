Podcast Petra Viziny: Poláci bývali špičkou v únosech letadel, říká Szczygieł

Se spisovatelem Mariuszem Szczygiełem o české sebestřednosti, básnířce Viole Fischerové i málo známé kapitole polských dějin.

"Vy Češi jste velice sebestřední, neznám víc národů, které by byly tak narcistní," začíná rozhovor provokací polský reportér a spisovatel Mariusz Szczygieł. Sám na sebe přitom rád bere podobu jakéhosi zrcadla českého charakteru - a tím v nás pocit výjimečnosti už léta posiluje.

Podcast s Mariuszem Szczygiełem si můžete poslechnout zde:

Sotva bychom našli jiného zahraničního pozorovatele, který Čechům dokáže tak dobře odhalovat fascinující příběhy, jež máme přímo před očima - a právě pro tu blízkost je často přehlížíme. Literární senzací se tak stal Szczygiełův Gottland (2007), reportážní kniha, která vypráví o herečce Lídě Baarové, sochaři Otakaru Švecovi - autorovi Stalinova pomníku na Letné - nebo o nejslavnějším českém zpěvákovi, jehož jméno dalo přezdívku celé zemi.

O pár let později pak Polák a "čechofil" Szczygieł shrnul do knihy Udělej si ráj (2011) své úvahy o Bohumilu Hrabalovi, Egonu Bondym, Karlovi Teigem nebo Janu Saudkovi. Čímž tuzemské čtenáře mocně utvrdil v představě, že patří k sympatickému národu, který na rozdíl od Poláků dokáže žít bez Boha, aniž by kvůli tomu propadl do bezedného zoufalství či amorálnosti.

Rovněž v poslední Szczygiełově knize nazvané Není (2019) hraje významnou roli setkání s básnířkou Violou Fischerovou (1935-2010).

"Viola měla podmínku, že některé věci mohu otisknout až po její smrti. Když zemřela, zbyly mi hodiny nahrávek, které jsem chtěl přepsat. Ale nemohl jsem. Vrátil jsem se k nim po roce, ale stále to nešlo," popisuje nelehkou genezi svého zatím posledního díla polský reportér.

Krom toho vysvětluje, jaké půvaby jej přitahují na pražský Žižkov nebo proč by chtěl být v příštím životě náboženským sochařem jako František Bílek. K dobrému nakonec přidává i něco z málo známé historie únosů polských letadel za socialismu.

Vítejte u podcastu Na dotek. Hostem Petra Viziny je dnes polský reportér a spisovatel Mariusz Szczygieł. K poslechu na platformách SoundCloud, Spreaker, Google Podcasts i Spotify.