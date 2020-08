Podcast Petra Viziny: Manželství je instituce stará tisíce let, proč nevytvořit jinou

S dabérem a hercem Jiřím Hromadou o manželstvích „naoko“, generaci Prague Pride i lesbách a gayích v seniorském věku.

Letošní festival Prague Pride nabídl pohled na život seniorů. Tedy těch, kdo pamatují život gayů a leseb v přítmí neoficiálního a zakázaného. "Zejména stárnoucí gayové mají pocit určitého vyloučení, a to proto, že především mezi gayi stále přetrvává pomyslný kult krásy a mládí," upozornili pořadatelé na stránkách festivalu.

Herec a dabér Jiří Hromada od začátku 90. let vedl celostátní organizaci českého gay a lesbického hnutí, přičemž v roce 2006, posledním, kdy byl ve funkci, Česká republika přijala zákon o registrovaném partnerství. "Hlavní byla ta cesta. V roce 1990 nás akceptovalo pouze 10 procent občanů, v roce 2006 už to bylo pětasedmdesát procent, loni 80. To je podstatné," říká.

Podcast s Jiřím Hromadou si můžete poslechnout zde:

Hromada si v gay a lesbické komunitě do roku 1989 nepamatuje důraz na mládí a krásu. "Nebyly podniky, kde bychom mohli přirozeně žít náš duhový život, tak se začalo chodit po bytech, říkalo se tomu bytové společnosti. Tam se ovšem generační otázky neřešily."

Vzpomínky dvaašedesátiletého Jiřího Hromady patří k unikátní zkušenosti člověka s menšinovou sexuální orientací, jak ji vyzdvihl i letošní ročník Prague Pride. "Podle našich statistik se 50 procent gayů a leseb naoko ženilo a vdávalo, měli naoko děti. Některé z těch příběhů jsou veřejně známé. Neuměli si představit život ve společnosti, která je bude pronásledovat," přibližuje Hromada. "Někteří měli navíc velké ambice, pokud jde o práci a veřejné postavení, tak to raději takto zamaskovali. Na druhou stranu to umožnilo lidem, aby nemuseli emigrovat, páchat sebevraždy nebo být po psychiatrických léčebnách."

LGBT hnutí označuje dnešní seniory, kteří svoji sexuální orientaci museli skrývat, za "neviditelnou menšinu" a upozorňuje na její osamělost ve stáří.

Jiří Hromada byl léta tváří emancipačního proudu a přispěl k pozitivním změnám v české společnosti. "Když jsem začínal ve funkci v čele gay hnutí, zjistil jsem, že nemá cenu hned chodit za členy vlády nebo parlamentu," vysvětluje svoji strategii. "Kolem jejich šéfů jsou mnozí starší tajemníci, a protože je to náročná práce a je třeba s ní trávit večery a víkendy, neměli na ni lidé s dětmi a rodinami čas. Tajemníci, kterým jsem volal, byli gayové nebo lesby. Poradili mi, kudy jít, co udělat. Tím uspíšili celé naše konání."

Čtrnáct let po uzákonění registrovaného partnerství se LGBT aktivisté v Česku snaží prosadit manželství párů stejného pohlaví. "Dnešní mladí chtějí pochopitelně dotáhnout dál to, co se nám, podle názoru mladších, nepovedlo. Registrované partnerství skutečně obsahuje několik bodů, které nejsou rovnoprávné s manželstvím. My jsme například přijali zákaz adopcí, aby zákon o registrovaném partnerství vůbec prošel," přibližuje Hromada. "Nikdy jsem neprosadil první názory a nápady. Říkám mladým, že nikdy nepůjdu proti nim, ale připomínám, že manželství je instituce stará dva tisíce let. Tak proč by v nové době neměla vzniknout nějaká jiná?"

