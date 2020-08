Podcast Petra Viziny: Za komunistů mi jméno Horáková nic neříkalo, vzpomíná Anýž

Mistrem Evropy v závodě s hromadným startem se stal italský cyklista Giacomo Nizzolo, jenž po 177,5 km ve Francii vyhrál vyrovnaný spurt hlavní skupiny. Český šampion Adam Ťoupalík dojel v Plouay devátý a vyrovnal výsledek Jana Bárty z pondělní časovky.

Jednatřicetiletý Nizzolo těžil z výborné týmové práce italské reprezentace a navázal na víkendové vítězství na národním šampionátu. Kolega Romana Kreuzigera z týmu NTT v závěru těsně porazil další elitní spurtéry Arnauda Démarea z Francie a Němce Pascala Ackermanna. Čtvrtý skončil jeden z největších favoritů závodu Mathieu van der Poel z Nizozemska.

Dnešním triumfem se Nizzolo postaral o třetí italské vítězství na ME za sebou. V roce 2018 vyhrál Matteo Trentin, loni Elia Viviani.

Bývalý cyklokrosař Ťoupalík stejně jako Nizzolo potvrdil kvalitním výkonem ve Francii titul z národního šampionátu. V sobotu v Mladé Boleslavi se čtyřiadvacetiletý člen stáje Elkov Kasper stal mistrem republiky po výhře ve spurtu před Zdeňkem Štybarem.

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Plouay (Francie):

Muži elite (177,5 km): 1. Nizzolo (It.) 4:12:23, 2. Démare (Fr.), 3. Ackermann (Něm.), 4. M. Van der Poel (Niz.), 5. Stuyven (Belg.), 6. Ballerini (It.), …9. A. Ťoupalík, 17. Neuman všichni stejný čas, 31. Turek -8, 67. Kukrle -5:30, 93. Bárta (všichni ČR) -9:36, Vakoč (všichni ČR) nedokončil.

Ženy do 23 let (81,9 km): 1. Balsamová (It.) 2:15:27, 2. Unekenová (Niz.), 3. Jörgensenová (Dán.) obě stejný čas, …61. Jandová -8:54, Ševčíková (obě ČR) nedokončila.