Podcast: Jsi drzá, líná, neschopná. Slova, jež mladé ženy nepřestávají slýchat

Se spisovatelkou Terezou Límanovou o nárocích matky na dceru, pocitu viny, který má kvůli tomu, že studovala za komunismu, či obraně buržoazních tradic během normalizace.

"Byl to čas, kdy jsem byla neustále opravována, připomínkována a reakce na většinu toho, co jsem říkala, zněla, že to není dost dobré," popisuje své dospívání letos šestapadesátiletá překladatelka, malířka a spisovatelka Tereza Límanová. "Ale kdybyste tady měli mou matku, tvrdila by vám pravý opak," dodává.

Podcast s Terezou Límanovou si můžete poslechnout zde:

Límanové knižní novinka Drzá, líná, neschopná, kterou vydalo Argo, popisuje dospívání v 70. a 80. letech minulého století. Zaznamenává autorčina opakovaná selhání i odmítnutí vysokých nároků, které na ni kladlo nejbližší okolí.

Zároveň hledá odpověď na otázku, do jaké míry mohly být striktní požadavky tehdejší měšťanské morálky obrannou reakcí na hodnotový rozval, jaký tady panoval v pragmatických dobách pozdního socialismu, kdy lidé vstupovali do různých komunistických organizací často jen kvůli osobnímu prospěchu.

S odstupem času vybízí portrét dysfunkčního vztahu mezi matkou a dcerou v jedné vzdělané měšťanské rodině k úvahám, nakolik se nároky společnosti na dívky a mladé ženy za poslední desítky let změnily. A zda jsou stále přísnější než ty, kterým jsou vystavováni dospívající chlapci a mladí muži.

V tomto ohledu je autorka spíše skeptická. Má za to, že chtějí-li dnes být ženy vyrovnané a spokojené samy se sebou, musí se stále snažit více než jejich protějšky. Soudí tak - mimo jiné - i podle ohlasů na svou knihu.

Tereza Límanová vystudovala francouzštinu a řečtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v Londýně pak bohemistiku. V roce 2014 vydalo nakladatelství Revolver Revue její prvotinu - autobiografický text Domeček, který mapoval dětství prožité na Malé Straně. Ukázku z nové knihy Drzá, líná, neschopná čte Eva Srpová.

