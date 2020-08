Podcast Na cestě: Prošel Rusko i Ameriku, bojoval s obří tasemnicí a neustále psal

Byl to věčný kráčivec, všechen majetek se mu vešel do batohu a kufříku. Neklidná povaha, jakýsi "osten nepokoje v botách", mu nikdy nedovolila spočinout - Zdeněk Matěj Kuděj, dobrodruh s jedinečnou životní zkušeností, od jehož smrti právě uplynulo 65 let.

Jako všude jinde, také v Humpolci na Vysočině druhá světová válka přinášela lidem nekonečné útrapy. Spisovatele Zdeňka Matěje Kuděje ale v těch časech sužovala ještě jedna obtíž navíc: obří tasemnice. Přišel k ní na jednom ze svých dlouhých vandrů, když snědl špatně upečené maso. Cizopasník mu život ničil natolik, že se ho rozhodl zbavit. MUDr. Melichar nezvaného hosta nejdříve usmrtil pomocí koňské dávky nějakého oleje. A když se zakousnutá hlavička pustila, sedmimetrovou tasemnici z pacienta vysoukal nepřetrženou. Pak ji naložil do lihu a vystavil v přírodovědném kabinetu místní školy jako unikátní exponát s popiskem "TASEMNICE Pana SPISOVATELE Z. M. KUDĚJE - 7 m dlouhá". Podcast věnovaný osudům Zdeňka Matěje Kuděje si můžete poslechnout zde: Historka má pointu, kterou ve svém deníku zaznamenal Jan Zábrana: "Když v květnu 1945 dorazila do Humpolce Rudá armáda, vojáci ubytovaní ve škole všechny exponáty naložené v lihu - zmije, užovky, žáby, raky, pulce, včetně Kudějovy tasemnice - rozbili, havěť vyházeli na podlahu a líh ve zdraví vypili." Zdeněk Matěj Kuděj (1881-1955) zemřel před 65 lety v Litomyšli jako jeden z posledních výsostných středoevropských tuláků, který na vlastní kůži poznal Rusko i Spojené státy. Ve svém přepestrém životě byl vším možným - redaktorem, pěstitelem kaktusů, lékárenským praktikantem, čističem střev na jatkách, myčem nádobí v New Yorku, farmářem v Kanadě, vězněm carské policie v Kyjevě, povídkářem, romanopiscem, překladatelem, hercem bramborového divadla, nezdárným manželem a přeborníkem v pití kořalek. Kudějova bibliografie čítá stovky položek - překlady, články roztroušené po všemožných novinách, knížku pro děti, přes 30 románů a novel - od cestopisných črt z amerického a ruského putování (Bídné dny, Majitel zlatých dolů, Mordovna) přes populární vyprávění o bohémských tazích s Jaroslavem Haškem (Ve dvou se to lépe táhne) až po lidové čtivo typu Tarzanova babička. Stal se i tajemníkem Klubu českých turistů, místo ale rychle opustil - Praha ho znechutila, manželství záhy zkrachovalo a za "domov volbou" si vybral Vysočinu. Pendloval tam mezi různými podnájmy, našel mecenáše i dobrodince, hrdiny svých pozdních povídek a nakonec i hrob. Na Zdeňka Matěje Kuděje vzpomínají Zdeněk Vorlíček, majitel továrny na výrobu kartáčů v Ledči nad Sázavou, litomyšlský patriot Miroslav Sobotka a literární historik Jaroslav Med.