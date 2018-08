Ó přírodo ráno při kafi a cigáru. Básník Borkovec skládá přírodní lyriku z plevelu na skládce

Právě vychází: Petr Borkovec, Herbář k čemusi horšímu // #kniha #poeziecz #poezie #petrborkovec // Sbírka Herbář k čemusi horšímu je něco mezi atlasem a skládkou. Vychází z nejistého pocitu, že básně se válejí jak pod placatějšími kameny, tak v agresivních i melancholických diskusích vážkařů, detektoristů a sběratelů achátů nebo v pevných postojích na stránkách Myslivost.cz. Z nejistého pocitu, že nejlepší básní je etymologické heslo slova „remíz“ a že je třeba vytvářet nová přísloví. // „Herbář k čemusi horšímu je elegií za příčetnost mluvčích, za jejich zesnulou důstojnost a pozůstalý život v bizáru. Borkovec odhaluje samu kulturnost jako nefunkční. Ukazuje, že je člověk stále hříčkou přírody, i právě když se pokouší zkonstruovat větu, když absurdně necitlivým užíváním jazyka odhaluje svou přirozenost. Přírodní lyrika.“ Tomáš Gabriel // Edice Česká poezie, brož. vazba, 120 s., DPC 169 Kč (obchod.fra.cz 135 Kč), vydává Fra, ISBN 9788075210531.

