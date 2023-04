Otevřela na apríla. V Brně začala fungovat nová Knihovna Milana Kundery

Součástí brněnské Moravské zemské knihovny je od této soboty nově otevřená Knihovna Milana Kundery. Provoz zahájila na apríla, kdy jeden z nejvýznamnějších žijících českých spisovatelů oslavil 94. narozeniny. Už v polovině týdne Kundera knižně poprvé česky vydal svůj slavný esej Unesený Západ ze začátku 80. let minulého století.

Kunderova knihovna se nachází v prvním patře Moravské zemské knihovny, konkrétně nad kavárnou. Otevřená bude v pracovních dnech od 10 do 17 hodin. Obsahuje více než 3000 svazků, převážně překladů autorových knih do cizích jazyků, recenzí jeho děl a část osobního archivu včetně korespondence. Knihovna v jeho rodném Brně vznikla díky ochotě romanopisce a jeho manželky Věry Kunderové, řekl při sobotním ceremoniálu literární vědec a ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček. "Věra Kunderová je autorkou nejen této skvělé myšlenky, ale také s mimořádnou pílí a nasazením dávala celý soubor dohromady a pomáhala s přípravou převozu," zdůraznil Kubíček.

Ceremoniálu se zúčastnil například Antoine Gallimard, ředitel jednoho z nejznámějších francouzských nakladatelství Gallimard, které Kunderovy knihy publikuje už desítky let. Ve své řeči přirovnal setkání svého otce Clauda Gallimarda s Kunderou k tomu, když se zakladatel firmy a jeho dědeček Gaston Gallimard domluvil s romanopiscem Marcelem Proustem na vydávání sedmidílného románu Hledání ztraceného času.

Ministr kultury Martin Baxa z ODS ocitoval, jaké pocity přesun knihovny z pařížského bytu Kunderových do Brna vyvolal v autorově ženě. "Milan se narodil v Brně. Je to symbolický akt. Milan se vrací do Brna. Milan třeba odejde, ale bude žít nadále v Brně. Lidi za ním budou chodit, studenti za ním budou chodit. Prostě bude žít tam, kde se narodil," řekla tento týden Kunderová pro Český rozhlas. Spisovatel s manželkou odjel z Československa roku 1975, komunistický režim jej o čtyři roky později zbavil československého občanství. Až v roce 2019 získal Milan Kundera české občanství.

Díky smlouvě s manželi Kunderovými a správci autorských práv bude fond knihovny průběžně obohacován o stále nová vydání Kunderových knih, prakticky to znamená jednu až dvě nové publikace týdně. Čtenáři a badatelé si je budou moct vypůjčit prezenčně.

Listinný materiál se má postupně skenovat, aby bylo možné jej studovat v elektronické podobě. Knihovna zahrne také počítače s audioverzemi Kunderových děl v češtině, francouzštině, angličtině a němčině. Další počítače umožní studovat digitalizovaná díla, mezi nimiž jsou zejména výtisky s autorskými korekturami.

2:10 Antoine Gallimard při otevření knihovny přirovnal setkání svého otce s Kunderou k tomu, když jeho dědeček uzavřel smlouvu s Marcelem Proustem. | Video: Moravská zemská knihovna

Postupně se má digitalizovat též archivní materiál, v němž se nachází například Kunderova korespondence se slavnými filmovými režiséry Federicem Fellinim a Françoisem Truffautem nebo s dramatikem Fernandem Arrabalem.

Knihovna Milana Kundery má sloužit i jako místo setkávání, nabídne kulturní program s přesahem k společenským tématům. Členy dramaturgické rady jsou přední francouzské spisovatelky Yasmina Reza a Florence Noiville, ředitel Frankfurtského knižního veletrhu Juergen Boos, Miroslav Balaštík vedoucí brněnské nakladatelství Host nebo Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno.