Horníček, Brodský, Sovák. Vychází audiokniha povídek Oty Pavla

U příležitosti 90. výročí narození spisovatele Oty Pavla, které připadne na 2. července, vychází již tento pátek audiokniha sestavená z jeho slavných i méně známých povídek.

Disk obsahuje bezmála devět hodin nahrávek ze 70. až 90. let minulého století, které namluvili Vlastimil Brodský, Rudolf Hrušínský, Jiří Sovák a Miroslav Horníček, i nově natočenou knihu Povídky z šuplíku. Ta byla objevena v pozůstalosti a publikovaná teprve roku 2004 při souborném vydání celého díla Oty Pavla.

Audiokniha nazvaná Ota Pavel: Povídky obsahuje například tituly Sedm deka zlata, Smrt krásných srnců, Kapři pro wehrmacht, Jak jsem potkal ryby, Moje první ryba či Zlatí úhoři.

Součástí kompletu je také dramatizace Pohádky o Raškovi z roku 2011, kde v režii Jana Jiráně účinkují Josef Somr, Petr Vacek, Simona Stašová, Jaroslava Kretschmerová či Jiří Lábus.

"Při editorské práci na Sebraných spisech Oty Pavla jsem objevila mnoho neznámých novinových článků autora, četnou korespondenci s bratry a především pak skvělé povídky, které za života spisovatele nevyšly v autorizované podobě, jen všelijak zmrzačené tehdejšími cenzurními zásahy," popisuje nakladatelka Slávka Kopecká.

"S pokorou a trvalým obdivem jsem tehdy uspořádala tuto pozůstalost do knížky Povídky z šuplíku," dodává k publikaci, ze které bylo pro audioknihu nahráno 11 povídek v podání mladých herců Radúze Máchy, Igora Orozoviče a Miloslava Königa.

"Ota Pavel je pro mě esence české kultury. Mám dojem, že tak, jak to cítil on, by chtěli cítit všichni Češi. V jeho příbězích je lidskost se všemi zákrutami, láska k vlasti a přírodě, krása, smutek i legrace a všechno je to servírované s neuvěřitelnou upřímností, lehkostí a v úžasné literární kvalitě," míní člen pražského Národního divadla Orozovič.

"Měl jsem zpočátku ohromný respekt, když jsem si uvědomil, že máme být v rámci jedné audioknihy s legendami, jakými jsou Horníček, Brodský nebo Sovák, ale trochu mě uklidnilo a zároveň překvapilo, že Ota Pavel byl v době, kdy ty povídky psal, v našem věku," dodává.

Prozaik, publicista a reportér Ota Pavel začínal v roli sportovního redaktora, nejvíce ho ale ovlivnila osobnost otce, židovského obchodníka, s nímž poznal českou krajinu, Berounku a Křivoklátsko, kouzlo rybaření i sportovního zápolení.

Zážitky z dětství popsal v knihách Smrt krásných srnců nebo Jak jsem potkal ryby, která vyšla až po jeho smrti. Na motivy jeho povídek později vznikly filmy Zlatí úhoři a Smrt krásných srnců.

Pavel byl nejmladším ze tří synů Lea a Hermíny Popperových. Válečná léta prožil jen s matkou, koncentrační tábor je minul a jako zázrakem se z něj po válce vrátili i otec s oběma bratry.

Ota Pavel trpěl vážnou maniodepresivní psychózou. Všechny další povídky od roku 1964 vytvořil mezi 16 pobyty na psychiatrické klinice. Z toho posledního se již nevrátil, roku 1973 ve 42 letech zemřel na infarkt.