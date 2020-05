Nejkrásnějšími knihami roku jsou Posel z Dálného východu nebo Němcův román

Památník národního písemnictví ve středu večer on-line vyhlásil výsledky soutěže Nejkrásnější české knihy. Za originální zpracování si několik ocenění odnáší nakladatelství Host, Arbor vitae a Nadační fond 8smička, celkem bylo přihlášeno 313 nominovaných.

Vítězné knihy budou k vidění na výstavě, která začne 15. července v pražském letohrádku Hvězda. Tentýž den budou taká předána ocenění.

V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Jdi na venkov! věnující se lidové tradici a výtvarné kultuře venkova z produkce nakladatelství Arbor vitae. To zároveň obdrželo první místo za nejlepší autorskou práci, Malíř a mor / Le peintre et la peste.

Kniha inspirovaná románem Mor Alberta Camuse obsahuje 15 celostránkovým kreseb, kterými autor "potvrdil nejen svůj mimořádný výtvarný talent, ale v estetické rovině dokázal zakotvit i stále platné varovné memento, které právě dnes, v souvislosti s novou světovou epidemií, získalo nečekaně na aktuálnosti," zdůvodňuje volbu člen výtvarné komise Gustav Erhart.

V kategorii Krásné knihy se dařilo brněnskému nakladatelství Host. Možnosti milostného románu od Jana Němce v grafické úpravě Martina Peciny se umístily na prvním místě, třetí je útlá knížka haiku Muž na pokraji vzplanutí.

Host byl oceněný také v kategorii dětské literatury. Klub divných dětí s ilustracemi Nikoly Logosové, čerstvé držitelky ceny Czech Grand Design, získal třetí místo. Nejkrásnější dětskou knihou se však stala publikace To je metro, čéče! aneb první dětská knížka o pražském metru z nakladatelství Paseka.

Z učebnic porotu zaujal netradiční vizuální jazyk publikace Jak to ruplo, která přibližuje události roku 1989 v Brně mladším ročníkům. Vydala ji firma Tic Brno.

Z knih o výtvarném umění a katalogů se na prvním místě umístila publikace Posel z Dálného východu o životě sběratele a propagátora asijského umění Vojtěcha Chytila, kterou vydala Národní galerie. Tatáž kniha obdržela i Zvláštní cenu Svazu polygrafických podnikatelů za mimořádné zpracování knižní vazby, jaká podle technické komise ještě nikdy nebyla do soutěže přihlášena.

Ocenění si odnesla i publikace Diktátor času o fenoménu laterny magiky v úpravě Jana Matouška, držitele ceny Czech Grand Design. Diktátora času vydal Národní filmový archiv.

V kategorii katalogy obsadila první příčku Vrchovina, krabatina, mrchovina od Nadačního fondu 8smička. Autory grafického řešení katalogu stejnojmenné výstavy jsou Martin Odehnal a Štěpán Malovec, kteří coby loňští vítězové stejné kategorie zpracovali i vizuál soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2019.

Cenu Arna Sáňky za nejlepší studentský design získala Markéta Michalčíková z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Její autorská kniha Útlum čerpá z námětu českého hornictví.

Památník národního písemnictví s Uměleckoprůmyslovým museem také každoročně vybírá nejlepšího úpravce do 30 let. Letos si ocenění a fotoaparát od společnosti Canon, sponzora soutěže, odnášejí Marek Nedelka a Jan Novák za publikaci Myšlenková dílna / Think Shop.

Cenu za vynikající polygrafické zpracování získalo vydání surrealistického textu Vratislava Effenbergera Vzpoura sládků, doplněné o ilustrace Jana Švankmajera, jež má na svědomí společnost Teapot.

Sdružení českých umělců a grafiků Hollar ocenilo ilustrační doprovod knihy Houby z Yuggothu hororového klasika H. P. Lovecrafta, kterou vydalo nakladatelství Straky na vrbě. O ilustrace a grafický design se postaral František Štorm.

Poslední udělené ocenění od Unie grafického designu si odnáší publikace Sídliště Ďáblice věnovaná "jednomu z nejhodnotnějších a nejkrásnějších sídlišť v České republice". Vydal ji Spolek přátel sídliště Ďáblice.

Spolek českých bibliofilů, který každoročně uděluje Cenu Vojtěcha Preissiga, se tentokrát rozhodl ocenění neudělit.