Nemluví na veřejnosti, nefotí se. Také archiv odevzdal spisovatel beze slova

Huntingtonova knihovna v Kalifornii získala archiv jednoho z nejznámějších žijících amerických spisovatelů Thomase Pynchona. Přebírá jeho korespondenci, poznámky i rukopisy. Typicky pro pětaosmdesátiletého prozaika, jenž žije v ústraní a desítky let se nenechal vyfotit, písemnost nedoprovází jediný portrét. Knihovna dokonce nezveřejnila ani fotografii archivu.

Jak píše agentura AP, postmodernista Pynchon se k předání svých cenností dle očekávání nevyjádřil. Spisovatel dlouhodobě nekomunikuje s médii, nevystupuje na veřejnosti, neúčastní se festivalů ani autogramiád. Jeho dopisy se v aukcích objevují výjimečně, a když už je nějaký zařazen do veřejně přístupného archivu, rychle zmizí poté, co si autor postěžuje prostřednictvím své agentky, líčí deník New York Times.

Širší veřejnost se mohla setkat pouze s Pynchonovým hlasem, když se dokonce třikrát mihnul v seriálu Simpsonovi. Namluvil i pár vět pro scénku, kde jeho postava vystupuje příznačně s papírovým pytlíkem na hlavě.

Jeho syn Jackson Pynchon teď řekl, že knihovna sídlící v kalifornském městě San Marinu na rodinu udělala dojem. "Když jsme se dozvěděli, v jaké šíři podporují výzkum v humanitních vědách, došlo nám, že jsme pro archiv našli ten správný domov," uvedl.

Archiv obsahuje materiály od 50. let minulého století do současnosti včetně rukopisu Pynchonova nejznámějšího románu Duha gravitace nebo rešerší, které si dělal ke specifickým tématům - od raket používaných za druhé světové války přes historii pošty po zkoumání podmínek, za nichž v 18. století pracovali topografové.

"Fakt, že můžeme do našich sbírek uvést autora ražení Thomase Pynchona, potvrzuje náš dlouhodobý zájem o americkou historii a kulturu, zejména pak o současnou a moderní literaturu 20. století," dodala Karen R. Lawrenceová, prezidentka knihovny. Ta už spravuje archivy literátů Charlese Bukowského, Hilary Mantelové nebo Octavie Butlerové.

Autor osmi románů a jedné povídkové sbírky Pynchon, jehož díla byla přeložena do tří desítek jazyků, se narodil roku 1937 na newyorském ostrově Long Island. Většinu života strávil na východním pobřeží USA, chvíli ale žil právě v Kalifornii, kde sídlí Huntingtonova knihovna. Zasadil tam několik svých děl včetně románu o soukromém detektivovi Inherent Vice, jejž roku 2014 zfilmoval Paul Thomas Anderson s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli.

Pynchon studoval fyziku na Cornellově univerzitě ve státě New York, dva roky sloužil u amerického námořnictva. Pracoval pro firmu Boeing a zřejmě tam poznal zázemí velké korporace, které často tvrdě kritizuje. První román nazvaný V. publikoval roku 1963 a získal za něj cenu Faulknerovy nadace. Ještě větší úspěch měl tři roky nato s novelou Dražba série 49.

V 70. letech obdržel Národní knižní cenu za Duhu gravitace, čítající 760 stran. Název odkazuje k takzvanému obloukovému oparu výparů, které po sobě za druhé světové války zanechávaly na obloze německé rakety V-2, a naznačuje tak krutou a temnou parodii biblického slibu, že Bůh už nikdy nezničí lidstvo.

Za tento "paranoidní" text odehrávající se koncem druhé světové války a krátce po ní byl Pynchon navržen i na Pulitzerovu cenu. Navzdory jednoznačnému doporučení poroty však výbor označil knihu za "obscénní a nečitelnou". Cenu nakonec raději vůbec neudělil, napsala agentura ČTK.

K dalším Pynchonovým úspěšným prózám paří pikareskní Mason & Dixon z roku 1997 o kolonizaci Nového světa, respektive astronomovi a topografovi, kteří v 18. století vyměřili hranici oddělující svobodné státy na severu USA od těch otrokářských. Masonova-Dixonova linie dodnes politicky i společensky odděluje americký Jih.

Podle překladatele Jiřího Hanuše je Pynchon "Paganinim amerického románu", literární vědec Michal Jareš jej označil za jednoho z "nejsugestivnějších halucinátorů poválečné americké literatury". Slavný kritik Harold Bloom řekl, že do kánonu doporučené četby by z Pynchonových děl zařadil román Mason & Dixon nebo Dražbu série 49. Podle něj je Pynchon "nesrovnatelný" s ostatními americkými prozaiky.

Dle nakladatelství Argo, které v překladu Martina Svobody naposledy roku 2017 vydalo jeho zatím poslední román Výkřik techniky, píše Pynchon hutným, komplexním stylem plným historických, uměleckých a vědeckých aluzí, "překypujícím novátorskou, labyrintózní syntaxí a překvapujícím množstvím situačních gagů a jazykových juxtapozicí".

Bývá střídavě označován za postmodernistu či hyperrealistu. Jeho texty představují karnevalový mišmaš žánrů od pikareskního románu a detektivky přes sci-fi a špionážní thrillery po dobrodružnou nebo historickou literaturu. Rád popisuje podhoubí nejrůznějších spolků a komun.

Česky vyšly ještě překlady Pynchonových próz Městečko Vineland, Dražba série 49, Duha gravitace nebo rané povídky Pomalý učeň.

Autorovým dílem se zabývá osm let stará monografie od překladatele a kritika Richarda Olehly nazvaná Perspektivy konce: Thomas Pynchon a americký román po 11. září.