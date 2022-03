Ztroskotané letadlo a poklad zlaťáků. Cormac McCarthy po 16 letech vydá nové romány

Jeden z nejznámějších žijících amerických literátů Cormac McCarthy po 16 letech napsal nikoliv jeden, nýbrž hned dva nové romány. Jmenují se The Passenger (Cestující) a Stella Maris. První anglicky vyjde 25. října, druhý 22. listopadu, oba u nakladatelství Alfred A. Knopf, které je součástí skupiny Penguin Random House.

Jak připomíná agentura AP, osmaosmdesátiletý McCarthy proslul prózou Všichni krásní koně. Za příběh o šestnáctiletých chlapcích, kteří utíkají z domovského Texasu na koních do Mexika, zkraje 90. let minulého století získal Národní knižní cenu. Kromě toho spisovatel zaujal westernovým Krvavým poledníkem aneb Večerními červánky na západě či titulem Tahle země není pro starý, podle nějž bratři Coenové natočili stejnojmenný oscarový film s Javierem Bardemem v hlavní roli.

Chystané romány Cestující a Stella Maris se budou věnovat "morálce, vědě a hříšnému dědictví", uvádí nakladatelství. Stylisticky se liší od všeho, co kdy autor napsal, a vyprávějí tragickou love story sourozenců Bobbyho a Alicii Westernové, sužovaných jak vzájemnými city, tak pocitem viny za to, že jejich otec přispěl k vývoji jaderné bomby.

"Je tam ztroskotání letadla, poklad zlaťáků pohřbený hluboko v zemi, Amatiho cenné housle, které náhle zmizí, opuštěný ropný vrt uprostřed oceánu nebo italské závodní auto zabavené berňákem," avizuje Jenny Jacksonová, McCarthyho redaktorka.

Podle deníku New York Times hovořil autor o knize před sedmi lety, kdy výjimečně vystoupil v americkém Santa Fe. Tehdy řekl, že v Cestujícím rozvine ezoterické představy o matematice, fyzice a lidském vědomí.

List připomíná, že McCarthyho romány se nejčastěji odehrávají na americkém Jihu nebo jihozápadě a zkoumají rozdíly mezi dobrem a zlem či se ptají, kde se v člověku berou krutost a touha se mstít. Matematice nebo fyzice se spisovatel věnuje dlouhodobě, mimo jiné je členem správní rady teoretického pracoviště Santa Fe Institute. Tato témata však ve své literární tvorbě, která navazuje spíš na východiska Williama Faulknera nebo Flannery O'Connorové, až dosud nezohledňoval.

Román Cestující se odehrává roku 1980 v okolí amerického New Orleans. Jeho protagonista Bobby Western je jako potápěč vyslán k vraku havarovaného letadla u Mississippi. Pod hladinou s překvapením zjistí, že chybí černá skříňka, pilotovy osobní věci i tělo jednoho z pasažérů. Na více než 400 stranách se pak Bobby noří do záhady - a když mu na dveře zaklepou tajemní muži v černých oblecích, uvědomí si, že ve hře je mnohem víc, než si myslel.

Druhý nový román Stella Maris bude autorův první, ve kterém místo hrdiny účinkuje hrdinka. Zaměří se na Alicii Westernovou, která má mimořádné matematické nadání a zároveň trpí halucinacemi. Všech zhruba 200 stran tvoří dialogy, konkrétně přepis rozhovoru mezi Alicií a její doktorkou v psychiatrické léčebně, kde se protagonistka roku 1972 sžívá s tím, že trpí schizofrenií.

"Už padesát let se odhodlávám napsat román o ženě," řekl McCarthy roku 2009 pro deník Wall Street Journal. "Nikdy na to nebudu zcela kompetentní, ale jednou už to zkusit musím."

Podle New York Times spisovatel odevzdal první verzi rukopisů již před osmi lety. Nakladatelství váhalo, zda oba texty nevydat jako jednu knihu, nakonec se však přiklonilo k tomu, že je pošle na pulty knihkupectví zvlášť se zhruba měsíčním odstupem.

"Máme tu hned dva nové romány od patrně největšího žijícího amerického spisovatele. A otázka zněla, jak je dostat ke čtenářům, aby měli čas si oba užít, ale také vstřebat to, jak jedna kniha obohacuje druhou," popisuje Reagan Arthur z nakladatelství. To vydá každou novinku v nákladu 300 tisíc výtisků.

Cormac McCarthy zatím naposledy v roce 2006 zveřejnil postapokalyptický bestseller Cesta, který dva roky nato publikovalo Argo v překladu Jiřího Hrubého. Roku 2009 jej zfilmoval John Hillcoat s hercem Viggem Mortensenem v hlavní roli.

Od té doby McCarthy napsal scénář k filmu Konzultant, jejž natočil Ridley Scott, a zatím naposledy, před pěti lety, pro odborný časopis Nautilus napsal esej o kořenech jazyka.